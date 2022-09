Výsledky voleb do Senátu 2022 | Senátní volby - první kolo | E15.cz

V Česku se aktuálně konají senátní volby. Češi volí do jedné třetiny Senátu. Probíhá první kolo. Volí se ve 27 volebních obvodech. Průběžné výsledky voleb do Senátu budeme zveřejňovat na této stránce během sčítání hlasů. Zde najdete i konečné výsledky voleb. Čeští občané volí tradičně pomocí volebních lístků ve volebních místnostech a volebních okrscích po celém Česku. Společně s volbami do Senátu probíhají i komunální volby. Průběžné výsledky komunálních voleb taktéž zveřejníme během sčítání. Sčítání hlasů začne po uzavření volebních místnost v sobotu 24. září ve 14:00.