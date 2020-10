Souboj Biden – Trump: Kdo napumpuje více peněz do ekonomiky? | E15.cz

Ať už si Američané zvolí na začátku listopadu do Bílého domu kohokoliv, jedno je jisté – příští prezident USA bude zastáncem dalšího pumpování bilionů „stimulačních“ dolarů do ekonomiky. V tom se Donald Trump a Joe Biden neliší. Trump se však profiloval jako zastánce nízkých daní, zatímco Biden by část finančních injekcí naopak kompenzoval jejich zvyšováním – zvláště pro nejbohatší Američany a korporace.