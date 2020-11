Volby USA | Spojené státy nevolí jen prezidenta, ale i poslance a senátory | E15.cz

V právě probíhajících amerických volbách se nerozhoduje pouze o novém prezidentovi. Hraje se také o rozložení sil v Kongresu Spojených států, které bude také klíčové například pro přijímání nových zákonů. Celkově bude nově obsazeno 470 křesel, z toho 435 ve Sněmovně reprezentantů a pětatřicet v Senátu. Personálních témat kolem voleb je vůbec víc než jen souboj Biden vs. Trump.

Před probíhajícími volbami měli republikáni v Senátu 53 křesel a demokraté 45. Zbývající dvě místa patřila nezávislým zástupcům. Třiatřiceti senátorům nyní vypršel mandát. Volí se rovněž náhrada za arizonského Johna McCaina, někdejšího republikánského prezidentského kandidáta, který zemřel v srpnu 2018. A také za dalšího republikána Johnnyho Isaksona z Georgie. Ten předčasně odstoupil z funkce ze zdravotních důvodů k 31. prosinci 2019.

Demokraté si potřebují polepšit o čtyři křesla, jinak si v Senátu udrží převahu Republikáni. Aktuálně ( k času 11.30 SELČ) je z 35 voleb uzavřeno devatenáct. Republikáni a demokraté si zatím vyměnili po jedné pozici. Bývalý fotbalový trenér a republikánský kandidát Tommy Tuberville porazil v Alabamě dosavadního demokratického senátora Douga Jonese. Demokrat John Hickenlooper naopak nahradí na pozici senátora v Coloradu konzervativce Coryho Gardnera. Hickenlooper dříve zastával pozici coloradského guvernéra.

Ve Sněmovně reprezentantů měli od roku 2018 navrch demokraté v poměru 232 ku 197. Jedno křeslo patřilo libertariánům. Zbývajících pět bylo neobsazených. V současné chvíli je uzavřené hlasování v případě 219 ze 435 křesel. Zatím se zdá, že si Demokratická strana v této komoře udrží většinu.

K tomu ještě jedna pikanterie. David Andahl zemřel 5. října v důsledku onemocnění covidem. V Severní Dakotě nyní vyhrál za republikány volby do legislatury - vůdčího správního orgánu na lokální úrovni. Chyby se dějí.

Kdo byl také ve hře?

Než se seznam prezidentských kandidátů zúžil na Donalda Trumpa a Joea Bidena, ucházela se o Bílý dům také další zajímavá jména. Za demokraty to byla například kalifornská senátorka Kamala Harrisová, kterou si později Biden vybral za svoji viceprezidentku. Harrisová z boje o Oválnou pracovnu odstoupila v prosinci 2019 pro nedostatek prostředků na financování kampaně.

Dlouho byl v demokratickém táboře favoritem také zkušený senátor Bernie Sanders z Vermontu. Ten už na prezidenta neúspěšně kandidoval v roce 2016. Experty bývá považován za levicovou verzi Donalda Trumpa. Také se prezentuje radikálními až populistickými názory. Sanders s Bidenem prohrál v primárkách a svoji kampaň oficiálně ukončil letos v dubnu.

Demokratickým prezidentem se chtěl stát rovněž bývalý americký admirál se slovenskými kořeny Joe Sestak. Svoji snahu vzdal minulý rok, když se mu nepodařilo splnit minimální kritéria pro zařazení do některé z televizních debat.

Na rozdíl od demokratů, kteří postavili do voleb celkem 27 prezidentských kandidátů, za republikány se kromě Trumpa pokusila „dobýt“ Bílý dům pouze tři jména – guvernér státu Massachusetts William F. Weld, rozhlasový moderátor Joe Walsh a bývalý kongresman za Jižní Karolínu Mark Sanford. Žádný z nich mnoho pozornosti nevzbudil. Nejdéle vydržel v kampani Weld, který ukončil svou kandidaturu v březnu.

Kdo ve hře ještě je a o co se taky hraje?

Je jasné, že prezidenty se nestanou. Kandidují každopádně za své strany a projekty a minimálně získávají pozornost pro své ideje a myšlenky. Třetí s jedním procentem odevzdaných hlasů je momentálně ve volbách libertariánka Jo Jorgensenová.

Kandidoval třeba také známý rapper Kanye West. Ten ovšem propadl.

Americké volby jsou také často přehlídkou zajímavých referend. Tak letos se řešilo třeba toto: v New Jersey schválili voliči v referendu užívání marihuany pro rekreační účely, v Jižní Dakotě se hlasující vyslovili pro legalizaci této drogy pro medicínské účely. V Mississippi na jihu USA v referendu schválili novou státní vlajku, na které bude bílý květ šácholanu velkokvětého, známého také jako magnólie, hvězdy a nápis In God We Trust (Věříme v Boha). A ve hře bylo a stále je mnoho dalšího.