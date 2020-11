Volby USA | Tak volila Nebraska. Ve škole, v tělocvičně i v kostele. A s kolatschi | E15.cz

„Jsem z malého městečka dvě hodiny od Lincolnu, pořád nevím, koho volit, rozhodnu se po cestě v autě,“ loučil se se mnou Taylor, který bydlí u mě na patře v kampusu. Další měli jasno. „Volím Trumpa, ale neříkejte to šéfové, ta ho nesnáší,“ hlásil mně můj známý v jídelně.

Možnost sledovat výsledky voleb společně ale kvůli pandemii bohužel odpadla. Souboj je přitom pro mnoho studentů klíčový z řady důvodů. Ti mezinárodní by v případě dalšího lockdownu, který podporuje demokratický adept Joe Biden, možná museli odjet ze země.

Univerzita možná i proto sepsala pro studenty tipy, jak zvládnout stres z výsledků volební noci, což je z českého pohledu poněkud podivné. Nervozita ale panovala i mimo školu. „Ceduli na trávníku jsem hodil do popelnice, jdu sekat trávník, televizi si pouštět nebudu, mám toho plné zuby,“ říká mi David, který volil Bidena. Trump podle něj představuje nebezpečí pro americkou demokracii.

V Lincolnu se před volebními místnostmi naštěstí netvořily hodiny se táhnoucí fronty tak jako v mnoha jiných velkých amerických městech. Valná část voličů zde totiž už odvolila poštou nebo dřív. Konkrétně šlo o 482 tisíc voličů, tedy necelé dvě třetiny Američanů, kteří se v Nebrasce zúčastnili voleb před čtyřmi roky. Kupříkladu republikánský guvernér státu Pete Ricketts hlasoval už minulý pátek v nedaleké Omaze, ve frontě přitom musel čekat dvě hodiny.

Vzhledem k přetrvávající pandemii, jejíž průběh bude mít příští měsíce na život Američanů větší dopad než probíhající volby, také přijaly místní orgány přísná hygienická opatření. „Roušky povinné nejsou, ale většina lidí to respektuje, jsme za to rádi,“ popsala situaci Rebecca, předsedkyně jedné z komisí. Většina z těch, co nechávali rozhodnutí až na volební den, hlasovala buď ráno před prací, nebo odpoledne.

„Je tu menší nával než před čtyřmi lety, aspoň v tomhle je pandemie dobrá,“ smál se Bill, zatímco dezinfikoval kovovou krabičku, do které bylo nutné vložit hlasovací lístek, dřív než skončil v urně. Stejně tak volební budku s plentou pro kroužkování vybraných kandidátů dobrovolníci dezinfikovali po každém voliči.

Před místní školou potkávám řidiče kamionu Dana, který hrdě nosí svoji čepici MAGA, tedy volební heslo Donalda Trumpa Make America Great Again. „Pochopitelně volím Trumpa, protože to je hlas pro Ameriku. Trump na mě a na další lidi jako já nezapomíná. Navíc zastavil nelegální migraci. A víš, co mě děsí? Když jedu Denverem a vidím zabarikádované obchody, tak mě to v hlasu pro Trumpa jen utvrzuje, protože jestli demokrati prohrají, budou protestovat. Ale republikáni to nikdy neudělají, možná budou nadávat, ale řeknou si, že život jde dál,“ tvrdí řidič, který vstával dnes ve tři ráno, jen aby mohl odvolit.

Podobně to vidí i Carlye, původem z Kalifornie, která volila poštou. „Já i moji rodiče jsme republikáni, jen sestra se moc nepovedla. Volím Trumpa, protože toho jakožto prezident dokázal za čtyři roky víc než kterýkoliv jiný politik před ním! Ale trochu se děsím toho, že liberálové nepřijmou prohru a budou chtít zase ničit a vypalovat všechno, co jim přijdou pod ruku,“ vysvětluje mi a na telefonu ukazuje fotky zabarikádovaných prodejen na pobřeží.

O kus dál, u další komise, naopak mariňák v důchodu Gary plamenně vysvětluje, proč volí Bidena. „Trump je úplný idiot! Nenávidím ho od prvního dne, co jsem ho viděl v televizi! Vždyť má slovní zásobu dítěte, neumí ani mluvit o problémech, které tady máme,“ říká mi. O výhře Bidena prý nepochybuje. „Koupil jsem si takovou parádní fontánku s jedním z těch hinduistických božstev, když si kolem ní zapálím svíčky, bude to vypadat, jako když drží oheň. A na tu se budu koukat, až budu sledovat ten jeho oranžový ksicht, když bude muset uznat porážku,“ směje se.

Zvláštním zážitkem bylo sledovat volby v kostele, kde prostor normálně sloužící pro mše ustoupil oltáři demokracie a fungoval jako volební místnost pro celé okolí. Takže si při vyplňování volebního lístku bylo možné zároveň poslechnout stížnosti jednoho z farníků na to, jak se marně snaží zachránit svoje manželství. „Volily jsme obě Bidena. Nesouhlasím s jedinou věcí, kterou prosazuje Trump a jeho strana,“ sdělila mi Maggie, liberálka se zelenými vlasy, která přišla volit se svou nejlepší kamarádkou od dětství.

Řadu lidí zaujalo, když se ve volební místnosti dozvěděli, že jsem z Česka. Mnozí totiž mají příbuzné či předky buď Čech, či z Moravy a všichni znají koláče/kolatsche, které jsou tu milovanou pochoutkou. „Volil jsem Trumpa, věřím, že nás z ekonomických problémů způsobených čínským virem dostane spíš než Biden,“ vysvětlil své rozhodnutí postarší lékař David a zároveň mně doporučil, ať si po volbách zajedu na koláče a za krajany do nedalekého městečka Wilber, neoficiálního hlavního města české menšiny ve státě.

Autor je spolupracovníkem redakce a publicistou, toho času v USA na stipendiu University of Nebraska – Lincoln.