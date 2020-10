Biden: Trump zkouší uhrát vítězství zpochybňováním výsledků voleb | E15.cz

Kandidát demokratů na post šéfa Bílého domu Joe Biden v rozhovoru s televizí CBS prohlásil, že nynější prezident Donald Trump stále může vyhrát volby, jelikož se to snaží uhrát na zpochybnění výsledků. Interview Trumpa se stejnou televizí Bílý dům zveřejnil nesestříhané minulý týden poté, co prezident z natáčení předčasně odešel kvůli údajné zaujatosti novinářky.

"Jsem jeden z těch lidí, nebo konkurentů, pro které to neskončí, dokud nezazvoní zvonec, " uvedl v rozhovoru odvysílaném v neděli Biden s tím, že očekává "tvrdý souboj". Demokrat odpovídal v pořadu 60 Minutes na dotaz reportérky Norah O'Donnellové, zda si myslí, že ho Trump stále může porazit. "Máme dobrý pocit z toho, jak si teď stojíme," uvedl prezidentský kandidát a vzápětí doplnil, že Trumpovu "hru" nepodceňuje.

Republikánský prezident se podle Bidena snaží "tak nějak zpochybnit volby". Tyto snahy mají podle demokrata za cíl přimět lidi, aby přemýšleli, zda se k nim postavit stejně a zda vůbec má smysl jít hlasovat.

Trump se opakovaně nechal slyšet, že rozšířené korespondenční hlasování povede k rozsáhlým podvodům, přestože podle expertů jsou volební podvody velmi neobvyklé.

"Co mne opravdu potěšilo je obrovská volební účast ve státech, které umožňují předčasné hlasovaní," uvedl prezidentský kandidát demokratů. V prezidentských volbách v USA již odevzdalo hlasy přes 58 milionů voličů, což je víc, než kolik hlasovalo předčasně ve volbách v roce 2016.

Biden aktuálně v celonárodních průzkumech nad Trumpem vede a stejná je situace podle CNN také téměř ve všech klíčových státech. Bidenova kampaň na úterý do programu prezidentského kandidáta zařadila návštěvu Georgie a v pátek by jeho kandidátka na viceprezidentku senátorka za Kalifornii Kamala Harrisová měla navštívit Texas. Podle CNN Biden výhru ani jednom z těchto států nepotřebuje, aby si zajistil potřebný počet nejméně 270 volitelů, ale jeho kampaň věří, že by návštěvy mohly posílit demokraty v souběžných volbách do Senátu a Sněmovny reprezentantů.

"Doufám, že mne bude hodně lidí volit kvůli tomu, jaký jsem," uvedl Biden. "Ale myslím si, že rozdíl mezi Donaldem Trumpem a mnou je asi tak velký, jak jen může být, pokud jde o naše hodnoty a pohled na svět," dodal.

Biden v rozhovoru také hájil řadu svých návrhů, které Trumpova kampaň a republikáni kritizují ve snaze vykreslit Bidena jako příliš liberálního, píše CNN.

Biden uvedl, že korporace a lidé, kteří vydělají více než 400 tisíc dolarů (9,2 milionu korun) ročně, by měli platit vyšší daně. Nikdo s nižším příjmem by ale podle něj neplatil "ani o cent víc". "To je záruka a slib," řekl.

Nesestříhaný záznam interview mezi Trumpem a reportérkou pořadu 60 Minutes Lesley Stahlovou Bílý dům zveřejnil již minulý týden poté, co Trump z natáčení předčasně odešel kvůli údajné zaujatosti reportérky. Ta se prezidenta zeptala, zda je připraven na "těžké otázky" a některé z Trumpových odpovědí například ohledně systému zdravotního pojištění či pandemie covidu-19 odmítla, nebo je označila za nepravdivé. Prezident se zdál být takovým přístupem stále více rozladěný a od začátku se novinářky opakovaně ptal, zda by podobné dotazy pokládala i jeho volebnímu sokovi Bidenovi.