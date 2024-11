Finanční trhy měly o výsledcích amerických voleb jasno s předstihem. Patrné to bylo zejména z prudkého růstu ceny bitcoinu i alternativních kryptoměn.

Cena bitcoinu v noci na středu posílila o téměř deset procent a vystoupala až na 75 tisíc dolarů za virtuální minci, čímž o zhruba tisíc dolarů překonal jarní historické maximum.

Během středečního odpoledne ale mírně oslabil, jeho kurz se držel těsně pod rekordní hranicí. Ještě více se během Trumpova vítězného dne dařilo jiným virtuálním měnám. Solana vzrostla během středy o patnáct procent, další alternativní virtuální měna ether přidala zhruba polovinu.

VIDEO: Co znamená vítězství Trumpa pro světovou ekonomiku? Ve volebním vysílání INFO.CZ odpovídá redaktor e15 Jaroslav Bukovský:

Trump se bude chtít pomstít Číně i Evropě, říká expert e15 Jaroslav Bukovský • INFO.CZ

Z desítky největších digitálních aktiv ale v mezidenním srovnání nejvíce posílila oblíbená kryptoměna Elona Muska: parodický dogecoin, a to o dvacet procent. Kromě bitcoinu ale žádná z virtuálních mincí ještě nepřekonala své cenové rekordy z roku 2021.

Kryptospekulanti sázejí na to, že Trump vytvoří v USA příznivější podmínky pro byznys kolem virtuálních měn. V předvolební kampani sliboval volnější přístup k jeho regulaci v porovnání s administrativou Joea Bidena, zajištění ještě levnějších energií k těžbě digitálních měn a v neposlední řadě i zařazení bitcoinu do národních strategických rezerv.

Trump o sobě dokonce letos prohlašoval, že bude „kryptoprezident“. Digitální měny proto představovaly jednu z nejpřímočařejších investičních sázek na republikánského kandidáta, podobně jako třeba akcie Trumpovy mediální firmy Trump Media & Technology. Ty ve středu odpoledne posilovaly na mimoburzovním trhu o více než 26 procent. Stejně se dařilo také provozovateli soukromých věznic Geo Group. Podle spekulantů by mohl byznys Geo Group profitovat z Trumpových záměrů na masivní deportace nelegálních migrantů a boje proti zločinnosti.

Na růst ale měly před otevřením Wall Street ve středu odpoledne zadělány všechny velké americké akciové indexy. Investoři věří, že firmám v USA pomůže Trumpem slibované snížení korporatních daní.

Pokud se ale naplní některé prognózy kryptooptimistů i části bank, tradiční trhy by měl v nadcházejících měsících zastínit růst bitcoinu a dalších virtuálních mincí. „Kryptobyznys získal pocit, jako by dlouhá léta fungoval s jednou rukou přivázanou za zády. Teď vycítil, že se to může změnit,“ vysvětluje pro Bloomberg Matthew Hougan, hlavní investiční stratég správce aktiv Bitwise.

I díky Trumpově vítězství proto rostou šance, že se naplní některé odvážné cenové prognózy pro bitcoin a další kryptoměny. Britská banka Standard Chartered v dubnu podle Reuters uvedla, že cena největší virtuální měny může i vlivem snižování úrokových sazeb v USA dosáhnout stovky tisíc dolarů.

Agentura Reuters ale současně varovala, že v minulosti se ty nejoptimističtější cenově předpovědi pro bitcoin mnohdy zásadně mýlily. Konkrétně třeba predikce banky Citi z listopadu 2020, podle které mohla bitcoinová cenovka přesáhnout 300 tisíc dolarů na konci roku 2022. Nakonec stál bitcoin jen 16 tisíc dolarů.