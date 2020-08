Joe Biden: oficiální kandidát Demokratů na prezidenta USA | E15.cz

Houževnatost bývalého viceprezidenta Joea Bidena se vyplácí. Umírněný politik, který byl zpočátku své kariéry republikánem, se v úterý stal demokratickým kandidátem do listopadových prezidentských voleb. Biden se tak přiblížil na dohled svému snu, o nějž usiluje už neuvěřitelných 33 let. Tento politický matador se totiž o stranickou nominaci na prezidenta ucházel poprvé už v roce 1987. Tehdy mu útok na Bílý dům zhatila aféra ohledně opsaných projevů.

Biden je v lecčems protipólem současného prezidenta Donalda Trumpa. Jeho oficiální nominace republikány se očekává příští týden. Tam, kde budoucí republikánský kandidát ukazuje svaly, se Biden naopak snaží ukázat vstřícnou tvář. Zřejmě nejzřetelnějším kontrastem je vztah kandidátů ke své rodině. Zatímco Trump o ní mluví, v Bidenově kampani hraje, zdá se, naprosto zásadní roli. Dokazují to i úvodní slova, které Biden pronesl po získání oficiální prezidentské nominace. „Zdravím všechny, jsem manžel Jill Bidenové,“ představil se Biden. „Zkuste si vzpomenout na svého oblíbeného učitele, který vám kdy dodal nejvíce sebedůvěry. Přesně to pro mě znamená Jill Bidenová, možná budoucí první dáma,“ pokračoval.

I Biden ovšem někdy volí pro mnohé nevhodná slova. Přešlapem jeho politického marketingu byla například rada horníkům ve státě New Hampshire. „Každý, kdo dokáže sfárat 300 až 3000 stop (až 914 metrů) do dolu, se rozhodně naučí i programovat,“ řekl nekompromisně Biden na přelomu roku s ohledem na svůj plán odklonu země od uhlí.

Bidenovi nicméně hraje do karet alespoň skutečnost, že jsou jeho plány na rozdíl od těch Trumpových předvídatelné. Nesouhlasí například s Trumpovou politikou vůči Číně a jeho liknavostí v boji proti šíření koronaviru. Nedávno také oznámil, že se hodlá zaměřit na boj s přetrvávajícími rasovými nerovnostmi, v čemž mu má pomoci i nová kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová. Kromě toho, že Spojené státy zatím neměly na této pozici ženu, je totiž Harrisová navíc i černoškou.

Bidena ale definuje především bohatá životní zkušenost. V listopadu 1972 se stal jedním z historicky nejmladších členů amerického Senátu, když už jako třicetiletý naprosto nečekaně vyhrál proti úřadujícímu republikánskému senátorovi v jeho domovském státě Delaware. Experti se tehdy shodli, že mu pomohla jeho energie, umírněnost i sympatická rodina se třemi malými dětmi.

Jsme u toho znovu. Právě rodina sehrála v jeho kariéře zásadní roli. V tentýž rok, kdy byl zvolen poprvé senátorem, vjela Bidenova žena se svým vozem pod kamion. Na místě zahynula ona i dvouletá dcerka, přičemž oba synové byli zraněni. Biden chtěl původně rezignovat a věnovat se dětem, senátorem ale nakonec zůstal.

Vrchol dosavadní kariéry přišel v letech 2009 až 2017, kdy jakožto viceprezident kryl záda Baracku Obamovi. Po této štaci chtěl znovu kandidovat na prezidenta, nakonec ale plány narušilo další úmrtí v rodině – tentokrát jeho syna a nadějného politika Beaua.

Kdyby Biden zájem o Bílý dům dotáhl až do vítězného konce, stal by se nejstarším zvoleným prezidentem USA v dějinách. V době příští prezidentské inaugurace v lednu 2021 mu totiž bude už 78 let a byl by v okamžiku prezidentské přísahy o sedm let starší, než když se úřadu ujal dosavadní nejstarší nově zvolený prezident v historii – Donald Trump.

Vysoký věk je ale zároveň jedna z Bidenových nevýhod. Někteří komentátoři hovoří například o nedostatku elánu či dokonce lenosti, část z nich pak nevěří, že by byl schopný dovládnout celé čtyřleté volební období.