Trumpa hned po výstřelech obklopili osobní strážci a odvedli ho z pódia, z něhož se chystal pronést projev. Na nedaleké střeše byli podle agentur vidět ostřelovači. Trump byl odvezen a policie začala zábavní park, v němž se akce konala, záhy vyklízet.

Exprezident Trump je po incidentu v bezpečí, uvedl šéf USSS, která má na starosti ochranu politiků. "Tajná služba zavedla ochranná opatření a bývalý prezident je v bezpečí," potvrdil Guglielmi a dodal, že incident je vyšetřován.

Trumpův mluvčí Cheung uvedl, že exprezident je v pořádku. "Prezident Trump děkuje pořádkovým složkám a prvním zasahujícím za jejich rychlé kroky během tohoto odporného činu. Je v pořádku a je na prohlídce v místním lékařském zařízení," dodal mluvčí.

Bílý dům uvedl, že první informace o incidentu už dostal i prezident Joe Biden, který je Trumpovým volebním vyzyvatelem.

