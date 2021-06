Dovolená v Chorvatsku: Autem nebo vlakem? Jaké jsou podmínky? | E15.cz

V Chorvatsku to v současné době vypadá tak, jako by nikdy covid nebyl. Nastupuje léto, teploty stoupají a turisté se pomalu vracejí. Zatím zejména směrem od severu k jihu, kde je turistů zatím málo. Vyplývá to z poznatků reportérky E15, která Chorvatsko v uplynulých dnech navštívila. Připravili jsme pro vás souhrn důležitých informací, které je vhodné před cestou k Jadranu znát.

Do Chorvatska můžou turisté z České republiky cestovat už s první dávkou vakcíny proti COVID-19 nebo s negativním testem. Negativní PCR test nesmí být starší více než 72 hodin. Antigenní test nesmí být starší více než 48 hodin. Testy nebo certifikát o očkování jsou kontrolovány již při vstupu do země. Turisté se s nimi například v restauracích již prokazovat nemusí.

Chorvatsko očkování proti COVID-19

V případě, že cetujete do Chorvatska s certifikátem o provedeném očkování v závislosti na typu vakcíny, od kterého uplynula předepsaná doba:

Osoby očkované očkovací látkou Pfizer, Moderna nebo Gamaleya , mohou na území Chorvatska vstoupit v období od 22. dne do 42. dne od aplikace první dávky uvedené očkovací látky.

, mohou na území Chorvatska vstoupit v období od 22. dne do 42. dne od aplikace první dávky uvedené očkovací látky. Osoby, očkované očkovací látkou AstraZeneca , mohou na území Chorvatska vstoupit v období od 22. dne do 84. dne od aplikace první dávky uvedené očkovací látky.

, mohou na území Chorvatska vstoupit v období od 22. dne do 84. dne od aplikace první dávky uvedené očkovací látky. Osoby očkované očkovací látkou Johnson & Johnson , která se podává v jedné dávce, mohou na území Chorvatska vstoupit v období po 14 dnech od aplikace první dávky.

, která se podává v jedné dávce, mohou na území Chorvatska vstoupit v období po 14 dnech od aplikace první dávky. Osoby s ukončeným očkováním, od kterého uplynulo 14 dní od očkování druhou dávkou, nebo od očkování první dávkou pokud se jedná o vakcínu, která se podává v jedné dávce.

Chorvatsko dovolená 2021

Podle chorvatských statistiků přijelo od začátku roku do země přes třicet tisíc Čechů. Je patrný velký nárůst podílu jachtařů. Po obřím propadu z loňska (520 tisíc) by letos jejich počty podle odhadů mohly vzrůst až na 620 tisíc.

Opatření v Chorvatsku

V zemi, dle Ministerstva zahraničí, platí zákaz konání všech veřejných akcí a shromáždění s přítomností s více než 100 osobami na jednom místě a zároveň se smí konat pouze do 22 hododin. V Chorvatsku platí povinné nošení roušky všude tam, kde nelze dodržet fyzickou vzdálenost 1,5 m od sotatních osob. Od 23 do 6 hodiny platí zákaz prodeje alkoholu.

V restauracích hosté musí nosit ochranu dýchacích cest pouze obsluha. Testem ani certifikátem o očkování se jako hosté prokazovat nemusí. Nošení roušky platí na zastávkách hromadné dopravy a uvnitř hromadné dopravy.

Mapa chorvatska

Chorvatsko a ceny v restauracích

Ceny jsou v chorvatských restauracích o něco vyšší, než v České republice. Půl litr točeného piva stojí v přepočtu okolo 85 korun. Ceny oběda přesahují 200 korun.Výhodou je, že se host nemusí prokazovat negativním PCR nebo antigenním testem či potvrzením o očkování. Kontrola totiž probíhá už na hranicích. V reatauracích a v místě ubytování už Chorvati nic nekontrolují.

Počasí v Chorvatsku

V Chorvatsku je v létě stabilní středomořské počasí s teplotami okolo 28 stupňů. Podívejte se na aktuální předpověď

Ubytování v Chorvatsku

Zájem o dovolenou v Chorvatsku strmě roste a po loňských propadech se situace vrací na úroveň létu 2019. Řada prázdninových termínů je již plně obsazených a v určitých lokalitách už nejsou prakticky žádné volné místa k ubytování. Alternativu k hotelům a penzionům nabízejí dobře vybavené kempy.

Do chorvatska vlakem

Jízdenky na vlak do Chorvatska stojí u společnosti Regiojet v základní variantě 590 korun jednosměrně do Rijeky, nebo 890 korun do Splitu. Ceny jsou dynamické, takže se zvyšují s postupně se zvedající obsazeností vlaku, a to až na dvojnásobek zaváděcí ceny. Na zpáteční jízdenku se sleva neposkytuje, obvykle je prostým dvojnásobkem ceny jednosměrné, pokud je v obou směrech stejná obsazenost. Lístky na vlak kupujte pro nejnižší cenu s co největším předstihem to lze. S postupující obsazeností cena stoupá, na prázdninové termíny bývají vlaky často vyprodané i týdny dopředu.

Dovolená s dětmi

Na děti mladší 12 let, které cestují s rodiči, se vztahuje výjimka z povinnosti prokazování se negativním testem a samoizolace pokud jejich rodiče splňují některou z výše uvedených podmínek pro vstup do Chorvatska.

Dovolená se psem

Vzít s sebou psa na dovolenou do Chorvatska není jen tak. Cestování do členských zemí Evropské unie se zvířaty podléhá unijnímu nařízení, které upravuje podmínky pro psy, kočky a fretky. Zvíře musí mít mikročip, který splňuje příslušné ISO normy. Uznává se také, pokud je označené tetováním, musí být ale jasně čitelně a prokazatelně provedené dříve než 3. července 2011. Majitel zvířete musí u veterináře zajistit pro své zvíře pas, který platí ve všech členských zemích EU. V pasu musí být uveden člověk, který zvíře do zahraničí doprovází, zpravidla majitel. Pokud s ním náhodou cestuje někdo jiný, musí mít od majitele písemné zmocnění. Pokud je pes, kočka nebo fretka starší než 12 týdnů, musí mít doklad o platném očkování proti vzteklině. Pokud váš mazlíček naočkovaný není, je nutné to zařídit s dostatečným předstihem. Cestovat totiž může až 21 dní po očkování. Některým zejména bojovým plemenům může být přístup do Chorvatska odepřen.