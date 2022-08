Německo dál hledá cestu z energetické krize | E15.cz

Německý kancléř Olaf Scholz se během pondělní návštěvy Prahy shodl s českým premiérem Petrem Fialou (ODS) na nutnosti nalézt celoevropské řešení pro snížení cen elektřiny. Scholz přijel do Česka vůbec poprvé od nástupu do funkce loni v prosinci. Podle expertů je zjevné, že Berlín cestu ze současné energetické krize zatím nenašel, snažit by se však měly i ostatní země.