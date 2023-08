Čínská ekonomika je nad propastí a pocítí to celý svět | e15.cz

„Čínská ekonomika má silnou odolnost, obrovský potenciál a velkou vitalitu. Základy udržující dlouhodobý růst Číny zůstanou nezměněny. Obří loď čínské ekonomiky bude i nadále rozbíjet vlny a plout vpřed,“ ujišťoval své partnery prezident Si Ťin-pching v projevu, který jeho jménem na summitu pronesl ministr obchodu Wang Wen-tchao.

Analytici však varují, že čínská ekonomika po letech expanze míří k útlumu „v japonském stylu“. Oparně to připouštějí dokonce i loajální spojenci Pekingu. „Čína rostla po dlouhou dobu a nyní je znát určitý druh nasycení,“ nechal se podle Bloombergu slyšet šéf Ruské obchodní a průmyslové komory Sergej Katyrin. Představitelé méně přátelských zemí jsou daleko kritičtější. Americký prezident Joe Biden označil tento měsíc čínské hospodářské potíže za tikající bombu.

Od realitní krize po nezaměstnanost mladých

I samotné čínské vedení se zjevně obává, že letos nesplní ani poměrně skromný pětiprocentní růstový cíl, a zavádí řadu opatření na podporu oživení. Peking přitom zápolí s potížemi na několika frontách. Prohlubuje se krize v realitním sektoru, který byl dlouho důležitým motorem hospodářského růstu a urbanizace země.

Čínští absolventi se často marně snaží sehnat práci. Autor: Profimedia

Kvůli útlumu poptávky po nových bytech a neschopnosti platit náklady na výstavbu nyní opouštějí tamní developerské firmy nedostavěné projekty. Mnozí developeři nejsou schopní splácet své půjčky. Potíže mají desítky firem, mezi nejznámější patří Evergrande a Country Garden.

Spotřebitelské ceny v důsledku slabé domácí poptávky klesají a také export oslabuje. V červenci meziročně poklesl více, než se čekalo, a to o 14,5 procenta. V případě Spojených států, nejdůležitější destinace pro čínské zboží, šlo dokonce o propad o 23,1 procenta. O pětinu méně se ho vyvezlo do Evropské unie. A další výhledy nejsou optimistické. „Zahraniční poptávka by mohla být pro Čínu v nadcházejících čtvrtletích ještě podstatně větší výzvou,“ řekla BBC Louise Loová z analytické firmy Oxford Economics.

Jüan letos vůči dolaru ztratil už více než pět procent hodnoty. Čínská centrální banka ve snaze povzbudit hospodářské oživení v srpnu podruhé za tři měsíce snížila jednu ze svých klíčových úrokových sazeb. Nezaměstnanost mladých natolik vzrostla, že vláda přestala údaje zveřejňovat. Vymluvila se na to, že je třeba optimalizovat metodiku, aby do čísel nebyli zahrnuti studující adepti o zaměstnání.

Asijští dodavatelé do Číny jsou v ohrožení

Stále více se proto začíná hovořit o tom, že hospodářské potíže zřejmě budou mít velký dopad na globální ekonomiku. Mezinárodní měnový fond tvrdí, že každé procento čínského hospodářského růstu se promítá do expanze světové ekonomiky o 0,3 procenta. Mnohé asijské i africké země jsou závislé na exportu do Číny, týká se to řady druhů zboží od surovin přes potraviny až po elektronické součástky.

„Zpomalení čínské ekonomiky zasáhne ekonomiky v Asii, pro které je Čína důležitá jako exportní trh, často jde o meziprodukty, které potom Čína dále exportuje,“ vysvětluje analytik Asociace pro mezinárodní otázky Filip Šebok. Pokles čínského zájmu o své produkty už zaznamenaly země jako Jižní Korea a Tchaj-wan, i jednotlivé firmy, například dodavatel stavebních strojů Caterpillar. Soul uvedl, že jeho export kvůli tomu v červenci poklesl nejprudším tempem za více než tři roky. Značně utrpěl především vývoz čipů, který se propadl o třetinu.

„Vzhledem k slabší čínské ekonomice je velmi těžké být optimistický ohledně asijských ekonomik a měn,“ řekla Bloombergu Magdalena Polanová ze společnosti PGIM. Čínské potíže dělají starosti i Austrálii, aktuálně to připustil ministr financí země Jim Chalmers. „Je znepokojivé vidět v posledních týdnech a měsících slabost čínské ekonomiky, protože to má zjevné důsledky pro nás tady v Austrálii,“ uvedl. Podotkl, že v květnu zveřejněné prognózy vývoje australské ekonomiky předpovídají zpomalení růstu a pokračující čínské potíže by ji mohly dále oslabit.

Sázka na Peking se nemusí Brazílii vyplatit

Nejde však jen o země v regionu. Na svého mocného partnera v BRICS hodně vsadil prezident Luiz Inácio Lula da Silva, který s čínskou pomocí plánuje ekonomickou a průmyslovou renesanci Brazílie. Teď však hrozí, že ji čínské potíže naopak poškodí. Lidnatá asijská země je pro největší jihoamerickou ekonomiku suverénně nejvýznamnějším obchodním partnerem a čínské zpomalení může poškodit poptávku po brazilských produktech, především surovinách. Pocítit by to mohl především těžební gigant Vale, klíčový dodavatel železné rudy pro čínské stavebnictví.

Motivy členů BRICS jsou různé. Indie mimo jiné dává pozor, aby Čína nezískala příliš velký vliv. Brazílie doufá v čínskou hospodářskou pomoc. Autor: Profimedia

Otazník visí i nad budoucností čínských investic v Brazílii. Kupříkladu společnost BYD tam plánuje velkou továrnu na elektromobily a Peking rozjíždí řadu infrastrukturních plánů. Mimo jiné výstavbu železniční tratě, která má zemi usnadnit vývoz zemědělských produktů. „Slabost čínské ekonomiky může vést i ke zrušení různých infrastrukturních projektů v zahraničí, především v rozvojových zemích, či k menší ochotě Číny takovéto projekty financovat,“ je přesvědčen Šebok.

Brazílie si je rizik vědoma. „Samozřejmě to sledujeme, ale rozsah problému ještě není dostatečně jasný,“ podotkl během summitu k čínským potížím brazilský ministr financí Fernando Haddad. „Riziko nízkého růstu, nebo dokonce recese v Číně ovlivní Brazílii mnohem více než krize v Evropské unii nebo Spojených státech,“ řekl zmíněné americké agentuře brazilský expert na vztahy těchto zemí Mauricio Santoro. Podle dalších odborníků je zřejmé, že Čína se dostává do nové, nestabilní fáze vývoje, což bude mít na Brazílii negativní dopad.

Analytici si však nejsou jistí tím, zda čínské potíže budou mít pro svět ryze záporný efekt. Podotýkají, že někde by klesající ceny zboží z Asie a s čínským útlumem související nižší ceny energií mohly pomoci potlačit inflaci. „Dopady oslabení čínské ekonomiky budou různé. Někteří z něj mohou profitovat. Pokles poptávky po fosilních palivech či jiných komoditách v Číně může vést k poklesu cen na světových trzích, což sice poškodí hlavní exportéry, zároveň to může pomoci ekonomikám, které v posledním roce čelily rapidní inflaci,“ míní Šebok.

BRICS se přitom na summitu rozhodly přizvat do klubu šestici zemí, mezi nimiž je hned několik producentů ropy. Především Saúdská Arábie se v posledních měsících snaží její ceny všemožně zvednout, aby měla finance na své velkolepé modernizační projekty. Ovšem ani pro Západ není slabost Pekingu jednoznačnou výhrou. Záplava levného čínského zboží může poškodit domácí výrobce a zastavit investice, které se EU a USA snaží povzbudit různými pobídkami ve snaze snížit svou závislost na Číně.

Indie větří příležitost

Jedna konkrétní země přitom může mít prospěch jak z těchto západních snah, tak z čínských potíží. Indie je sice členem BRICS, zároveň ale regionálním rivalem Pekingu. „Pro Indii je výhodné být přítomná v organizacích, kde Čína hraje vedoucí roli, protože tímto způsobem může zevnitř ovlivňovat, aby se nestaly pouhým nástrojem posílení čínské globální pozice,“ vysvětluje postoj Dillí Šebok.

Hovoří o tom, že Indie už začíná těžit z diverzifikace dodavatelských řetězců, přesouvá se tam kupříkladu výroba iPhonů. Indie také věří, že by mohla přilákat zahraniční investice, které nyní v obavě z vývoje Čínu opouštějí. Globální investoři z čínského akciového trhu v posledních týdnech stáhli miliardy dolarů. „Indie provedla reformy, další se očekávají a celkově jsme připraveni přivítat ty, kteří si chtějí v Indii zřídit byznys,“ řekl během summitu Onkar Kanwar, předseda BRICS Business Council a šéf indického výrobce pneumatik Apollo Tires.

Zatím je však nepravděpodobné, že by čínské hospodářské potíže ovlivnily dominanci Pekingu v rámci skupiny BRICS. Čínský HDP je v současnosti více než dvojnásobný oproti součtu zbytku stávajících členů. Indie s předpokladem 6,1procentního letošního růstu je jedinou členskou zemí, která může aspoň v tomto směru Čínu předehnat. Tempo hospodářské expanze Brazílie, Ruska a Jihoafrické republiky má být v nejbližší době v nejlepším případě dvouprocentní.