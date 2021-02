Ekonomika Spojených států se zlepšuje rychleji než se čekalo | E15.cz

Top události

Pozitivní data

Hospodářství Spojených států se zotavuje z koronakrize rychleji, než se očekávalo. Ukazují to některá makroekonomická data. Počet lidí žádajících o podporu v nezaměstnanosti už dva týdny za sebou klesá. Pozitivně vypadá také index spotřebitelské důvěry nebo podnikatelské aktivity. Hrubý domácí produkt USA by měl na základě odhadů letos vyrůst o 4,6 procenta. Podle agentury Bloomberg se začaly projevovat dopady záchranného balíčku ve výši 900 miliard dolarů, asi 19,4 bilionu korun, který americký Kongres schválil v prosinci. Znamená to také, že prezident Joe Biden může mít problém s prosazováním svého dalšího chystaného stimulu v hodnotě 1,9 bilionu dolarů, jenž se nyní může jevit jako nepotřebný.

Muskova Starship znovu havarovala

Americká společnost SpaceX miliardáře Elona Muska uskutečnila další cvičný let rakety Starship, která by měla už za několik let dopravit lidskou posádku na Mars. Ani tentokrát se však pokus nezdařil. Bezpilotní raketa vystoupala do výšky deseti kilometrů nad pobřežím amerického státu Texas, při přistání však opět havarovala a skončila v plamenech. Inženýři SpaceX však zůstávají optimističtí. Let jim prý umožnil nashromáždit nová cenná data a program bude jednoznačně pokračovat. Musk považuje padesátimetrovou vesmírnou loď Starship za budoucnost kosmického cestování.

Z trhů a burz

Akcie posilovaly, stříbrná horečka skončila

Akciové trhy ve Spojených státech v úterý navázaly na pondělní růst a opět výrazně posílily. Index S&P 500 se zvýšil o 1,39 procenta. Dow Jones se zvedl o 1,57 procenta a Nasdaq Composite si připsal 1,56 procenta. Investoři měli zájem o ropu a kryptoměny. Naopak stříbro se po raketovém vzestupu ze začátku týdne prudce propadlo. Optimismus včera panoval na obou stranách Atlantiku. Panevropský index STOXX Europe 600 zpevnil o 1,29 procenta. O více než jeden a půl procenta si polepšil německý DAX a francouzský CAC 40. V zisku 0,78 procenta uzavřel obchodování též britský FTSE 100.

Technologičtí obři překonali očekávání

Několik velkých světových společností včera oznámilo své čtvrtletní hospodářské výsledky. Tržby Alphabetu (majitele Googlu a YouTubu) dosáhly v posledním kvartále minulého roku 56,9 miliardy dolarů neboli 1,2 bilionu korun. To znamená meziroční nárůst o 23 procent a o více než tři a půl miliardy dolarů lepší výsledek, než jaký odhadovali analytici. Akcie Alphabetu se po běžných obchodních hodinách zvýšily o téměř osm procent.

Očekávání překonal také Amazon. Čtvrtletní tržby obřího internetového prodejce poprvé překonaly hranici sto miliard dolarů a meziročně se zvedly o 44 procent. Firma zároveň oznámila, že z pozice jejího výkonného ředitele letos po více než dvaceti letech odchází druhý nejbohatší muž světa Jeff Bezos. Nepříliš pozitivními čísly se naopak v úterý „pochlubily“ ropné koncerny BP a ExxonMobil, které loni prodělaly miliardy.

Tweet dne

Alexey @Navalny's decision to return to Russia after being poisoned was a truly brave and selfless act. In contrast, today's ruling was pure cowardice and fails to meet the most basic standards of justice. Alexey Navalny must be released immediately. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2021

„Rozhodnutí Alexeje Navalného vrátit se do Ruska, poté co byl otráven, byl skutečně odvážný a obětavý čin. Naproti tomu, dnešní rozsudek byl projevem čisté zbabělosti a odporuje i těm nejzákladnějším standardům spravedlnosti. Alexej Navalný musí být okamžitě propuštěn.“

Světoví lídři odsuzují výsledek včerejšího soudního procesu s ruským opozičním vůdcem Alexejem Navalným, který byl poslán na 3,5 roku do vězení. Kromě britského premiéra Borise Johnsona, zkritizovali verdikt také francouzský prezident Emmanuel Macron či rakouský kancléř Sebastian Kurz.

