Válka v Izraeli ONLINE: Izrael souhlasil s pauzami v bojích | e15.cz

Izrael žádá vysvětlení přítomnosti fotografů zahraničních médií při útoku Hamásu

Izrael žádá po několika zahraničních mediálních domech vysvětlení, jak je možné, že jejich fotoreportéři 7. října dokumentovali překvapivý útok Hamásu na jihu Izraele. Tel Aviv tato média varoval, že by mohla být považována za spoluviníky trestných činů, napsal izraelský deník The Times of Israel. Jen velmi krátce po začátku útoku byli na místě spolupracovníci agentur Reuters a AP, kteří své snímky dodávají také stanici CNN a deníku The New York Times. Agentury Reuters i AP odmítly, že by předem o útoku Hamásu věděly. CNN s fotografem přerušila spolupráci.