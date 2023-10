Válka v Izraeli ONLINE: Izrael rázně popírá zprávy o klidu zbraní | e15.cz

Ekonomové očekávají další globální dopady konfliktu Izraele a Hamásu

Ekonomové vyhlížejí další globální dopady konfliktu Izraele a hnutí Hamás. Čekají, zda se situace přenese i do jiných zemí, což by mohlo vést k dalšímu růstu cen ropy a odlivu kapitálu do bezpečných aktiv, napsala agentura Reuters. Izrael se připravuje na pozemní útok v Pásmu Gazy, kterou ovládá radikální islamistické hnutí Hamás. Civilisty vyzval, aby se stáhli na jih pásma. „Vypadá to, že se schyluje k masivní pozemní invazi do Gazy a k rozsáhlým ztrátám na životech,“ řekl Ben Cahill z Centra pro strategická a mezinárodní studia. „Kdykoli dojde ke konfliktu takového rozsahu, vyvolá to reakci trhu,“ dodal.