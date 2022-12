Pražská burza a index PX. Jak si vedou akcie na domácím parketu | E15.cz

Index PX a aktuální hodnota

Historicky nejvyšších hodnot dosahoval index PX v roce 2007. Následoval ale prudký propad v důsledku globální ekonomické krize. Podobně dramatický byl i pokles kvůli koronavirovému šoku v březnu 2020. I díky mimořádně rozvolněné politice centrálních bank ale domácí burza své tehdejší ztráty rychle smazala.

Investice roku 2022 ve stínu války. Jak reagují globální firmy:

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Pražská burza: shrnutí posledního obchodního dne

Pražská burza dnes dál posílila, index PX stoupl o 0,34 procenta na 1176,06 bodu. Nahoru ho táhla hlavně Erste Bank, jejíž akcie si polepšily o 1,74 procenta. S mírným ziskem uzavřela i Komerční banka a z menších emisí se dařilo tabákové firmě Philip Morris. Zbylé emise ztratily nebo stagnovaly. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Z dnešních tří růstových titulů si Erste Bank připsala 1,74 procenta na 702 korun, Philip Morris 1,71 procenta na 16.700 korun a akcie Komerční banky 0,46 procenta na 654,50 koruny. Cenné papíry pojišťovny VIG stagnovaly na 524 korunách, zbylé emise oslabily.

Energetický ČEZ odepsal 0,66 procenta na 753 korun a Moneta Money Bank 0,28 procenta na 71,80 koruny. Z menších emisí zlevnily cenné papíry Photon Energy o 2,43 procenta na 64,20 koruny, nápojářská Kofola o 0,82 procenta na 243 korun a společnost Pilulka Lékárny o 0,78 procenta na 635 korun. Zbrojař Colt CZ přišel o 0,35 procenta a obchodování končil na hodnotě 568 Kč.

Česká měna se dnes dostala na nejsilnější úroveň k euru za více než 11 let. Oproti pondělnímu závěru zpevnila k dnešním 17:00 o pět haléřů na 24,18 Kč/EUR. Silnější byla naposledy 31. srpna 2011. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. K dolaru koruna také zpevnila, a to o 18 haléřů na 22,72 Kč/USD. Drží se tak na nejsilnější pozici k americké měně od letošního dubna.

Index PX a jeho báze*

Avast

Původně česká kyberbezpečnostní společnost na pražské burze skončí. Důvodem je její převzetí ze strany americké společnosti NortonLifeLock. Spojení ji má vyjít na asi 190 miliard korun.

Česká zbrojovka Group

Uherskobrodský holding na sebe upozornil investory zejména převzetím americké firmy Colt Holding Company.

ČEZ

Energetická společnost se 70procentním podílem státu. Investoři očekávají relativně vysoké dividendy kvůli prudce se zvyšujícím cenám elektřiny.

Erste Group Bank

Rakouská bankovní skupina působící mimo jiné v Česku prostřednictvím České spořitelny. Investoři doufají, že případné zvyšování úrokových sazeb v eurozóně i Česku pomůže finančním výsledkům skupiny.

Kofola ČeskoSlovensko

V roce 2021 založená nápojářská skupina navazuje mimo jiné na předrevoluční popularitu nápoje Kofola.

Komerční banka

Dceřiná společnost francouzské finanční skupiny Société Générale.

Moneta Money Bank

Čtvrtá největší banka v Česku patří k nejvýnosnějším titulům na pražské burze. Byznys Monety však chce převzít skupiny PPF.

Philip Morris ČR

Dceřiná firma Philip Morris International stále více sází na svůj produkt nahřívaného tabáku. Jde údajně o méně škodlivou variantu kouření.

Photon Energy

Solární společnost byla zařazena do indexu PX 22. března 2021.

Stock Spirits Group

Britský výrobce destilátů působí kromě Česka i v Polsku, Itálii či na Slovensku.

Vienna Insurance Group

Vídeňská pojišťovací skupina patří k největším ve střední a východní Evropě.

*K 20. září 2021