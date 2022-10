Pražská burza a index PX. Jak si vedou akcie na domácím parketu | E15.cz

Index PX a aktuální hodnota

Historicky nejvyšších hodnot dosahoval index PX v roce 2007. Následoval ale prudký propad v důsledku globální ekonomické krize. Podobně dramatický byl i pokles kvůli koronavirovému šoku v březnu 2020. I díky mimořádně rozvolněné politice centrálních bank ale domácí burza své tehdejší ztráty rychle smazala.

Pražská burza: shrnutí posledního obchodního dne

Pražská burza po dnešních informacích o možném zavedení daně z neočekávaných zisků i pro letošek značně oslabila. Index PX klesl o 2,54 procenta na 1138,26 bodu. Výrazně ztrácely akcie energetické firmy ČEZ a bank, což jsou sektory na které daň míří. Cenné papíry ČEZ se dokonce propadly na nejnižší cenu za zhruba jeden rok. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Chystanou daň z mimořádných zisků by měly platit energetické, petrolejářské či těžební firmy a banky. Vláda tak chce zajistit peníze na opatření kompenzující vysoký nárůst cen, který se výrazně projevil právě například u energií či paliv. Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes dopoledne řekl médiím, že se lídři koaličních stran dohodli na tom, že by tato daň, tzv. windfall tax, měla platit i pro letošní rok. Burza pak začala prudce oslabovat. Ze zhruba 1167 bodů, na kterých byla v 09:00 po začátku obchodování, se do 11:00 propadla na 1137 bodů.

Následně burzovní index mírně kolísal. Krátce před koncem obchodování na burze uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), že se vláda kloní k tomu, aby daň z neočekávaných zisků platila až od roku 2023. Stanjurovo vyjádření už ale celkový vývoj burzovního indexu příliš neovlivnilo.

Třeba akcie energetické firmy ČEZ, se kterými se obchodovalo v největším objemu, dnes zlevnily o 4,21 procenta na 740 korun. Nižší cenu měly naposledy loni koncem listopadu. „Během dne oslabovaly i o více než šest procent. Část ztrát ale odpoledne umazaly poté, co ministr financí oznámil, že se vláda kloní k tomu, aby daň z mimořádných zisků platila od roku 2023,“ sdělil analytik společnosti Wood & Company Vojtěch Boháč.

Cenné papíry ČEZ zaznamenaly nejvýraznější propad z hlavních emisí, ale pokles o několik procent postihl i emise bank. Akcie bankovní skupiny Erste odepsaly 3,37 procenta na 597 korun, akcie Komerční banky 3,22 procenta na 677 korun a akcie Moneta Money Bank 2,43 procenta na 72,20 koruny.

V červených číslech skončila naprostá většina z deseti hlavních emisí pražské burzy. Posílily pouze cenné papíry pojišťovací skupiny VIG o 0,19 procenta na 531 korun a cenné papíry tabákové firmy Philip Morris ČR o 0,61 procenta na 16 500 korun.

Česká měna dnes mírně zpevnila k euru a oslabila vůči dolaru. Koruna k 17:00 posílila oproti předchozímu závěru k euru o tři haléře na 24,53 koruny za euro a k dolaru si pohoršila o 11 haléřů na 25,05 koruny za dolar.

Index PX a jeho báze*

Avast

Původně česká kyberbezpečnostní společnost na pražské burze skončí. Důvodem je její převzetí ze strany americké společnosti NortonLifeLock. Spojení ji má vyjít na asi 190 miliard korun.

Česká zbrojovka Group

Uherskobrodský holding na sebe upozornil investory zejména převzetím americké firmy Colt Holding Company.

ČEZ

Energetická společnost se 70procentním podílem státu. Investoři očekávají relativně vysoké dividendy kvůli prudce se zvyšujícím cenám elektřiny.

Erste Group Bank

Rakouská bankovní skupina působící mimo jiné v Česku prostřednictvím České spořitelny. Investoři doufají, že případné zvyšování úrokových sazeb v eurozóně i Česku pomůže finančním výsledkům skupiny.

Kofola ČeskoSlovensko

V roce 2021 založená nápojářská skupina navazuje mimo jiné na předrevoluční popularitu nápoje Kofola.

Komerční banka

Dceřiná společnost francouzské finanční skupiny Société Générale.

Moneta Money Bank

Čtvrtá největší banka v Česku patří k nejvýnosnějším titulům na pražské burze. Byznys Monety však chce převzít skupiny PPF.

Philip Morris ČR

Dceřiná firma Philip Morris International stále více sází na svůj produkt nahřívaného tabáku. Jde údajně o méně škodlivou variantu kouření.

Photon Energy

Solární společnost byla zařazena do indexu PX 22. března 2021.

Stock Spirits Group

Britský výrobce destilátů působí kromě Česka i v Polsku, Itálii či na Slovensku.

Vienna Insurance Group

Vídeňská pojišťovací skupina patří k největším ve střední a východní Evropě.

*K 20. září 2021