DPH čeká velká rošáda. Česká pošta propouští, co se zaměstnanci? | e15.cz

Podíl na výrobě švédských bojových vozidel pěchoty CV90 může zapojeným českým a slovenským firmám přinést násobně větší zisky, než původně předpokládaly. Nebudou je totiž vyrábět pouze pro českou a slovenskou armádu, o stejné obrněnce má zájem i Ukrajina, řekla E15 ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Podle informací redakce požaduje země čelící agresi Ruska přibližně jeden tisíc vozidel CV90. Česko chce 210 strojů, Slovensko 150. České ministerstvo obrany plánuje uzavřít jednání o zakázce za více než padesát miliard korun do konce května, slovenský rezort obrany podepsal se švédskou stranou smlouvu už v prosinci.

Éra bezstarostné dominance Českých drah tuzemské železnici je minulostí. Zatímco ještě dekádu nazpět ovládal státní dopravce takřka sto procent trhu osobní dopravy, loni už nedržel ani 83 procent. Nedokázal zastavit úbytek svého podílu, který se loni meziročně znovu snížil, tentokrát o jeden a čtvrt procentního bodu, jak vyplývá z dat Správy železnic exkluzivně poskytnutých E15.

Velká daňová rošáda u řady zboží a služeb propočítaná ministerstvem financí by v drtivé většině zvedla ceny a mírně by také přiživila inflaci. U některých politicky nejcitlivějších položek, jako je teplo nebo vodné a stočné, které by mohly nově spadnout do nejvyšší 21procentní sazby daně z přidané hodnoty, se čekají bouřlivé debaty v koalici. Šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS) předpokládá, že šéfové stran uzavřou dohodu nejpozději v prvním květnovém týdnu. Po schválení kabinetem má o daňových novinkách už v červnu začít jednat Poslanecká sněmovna.

Kupci bytů točí kolem štěstí. Slevy jsou i v desítkách procent, stačí sednout na vlak

Sešli se architekt, stavitel a právník – a rozhodli se postavit bez developera osobitý dům pro své rodiny. Za zlomek toho, kolik by do podobného bydlení musel dát každý zvlášť, vytvořili prostor, kde má každá z rodin své soukromí, ale kde nikomu nevadí sdílet branku, společenské prostory nebo sklep s pivem. Jsou dny a týdny, kdy se jen pozdraví u garáží, jsou večery, které tráví spolu. Komunitní výstavba baugruppe pomalu proniká do Česka a nabízí alternativu těm, kteří chtějí mít i ve velkoměstě aktivní sousedský život. A zároveň své bydlení snů.

Úsporný balíček na snížení rozpočtového schodku o 70 miliard korun se rozroste o opatření, které státu odlehčí jeho každoroční výdaje. Téměř polovinu předpokládaného výnosu balíčku si šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS) slibuje od seškrtání národních dotací pro firmy. Pokles odhaduje na desítky miliard. S podobnými návrhy přicházeli občanští demokraté už v minulém volebním období jako opoziční strana.

Jeden z největších pražských brownfieldů v areálu někdejšího nákladového nádraží Žižkov stále čeká na změnu územního plánu, která by měla umožnit šestici developerů postavit novou čtvrť pro dvacet tisíc obyvatel. Vedení Prahy 3 si nyní klade novou podmínku – chce mít jistotu, že na místě vznikne tramvajová trať.

Ministerstvo financí rozeslalo koaličním partnerům největší reformu daně z přidané hodnoty za posledních osm let. A zatím to vypadá na pořádný průšvih, který odnesou hlavně nízkopříjmové domácnosti, ale poškodit může i celou ekonomiku tím, že nepovedená kouzla se sazbami ještě přitopí pod inflačním kotlem.

Organizace spojených národů dříve odhadovala, že kolem roku 2100 dosáhne světová populace vrcholu na 10,9 miliardy obyvatel, v loňském roce už ale odhad upravila na 10,4 miliardy a dojdeme k němu o celých čtrnáct let dříve, tedy v roce 2086. Ozývá se ale čím dál více hlasů, že je OSN optimistická a vrchol přijde mnohem dřív. Itálie překvapila, když se vloni narodilo jen 400 tisíc dětí, což je nejméně od sjednocení země v roce 1861. Populačně se zmenšuje i Japonsko a Jižní Korea. Evropa se zmenší ještě během tohoto desetiletí. Česká republika by se také zmenšovala, kdyby nebylo migrace. A bude nás to ekonomicky bolet.

Česká pošta k 1. červenci definitivně zavře tři stovky ze sítě svých 3200 poboček. Výpověď by tak mělo dostat 950 pracovníků, byť se donedávna ještě počítalo se šestnácti sty. Zájem o propuštěné zaměstnance už projevily úřady práce nebo policie, nově se o ně hlásí i Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Loňský a předloňských vývoj na globálních finančních trzích investorům nepřál. Kvůli zpřísňování měnové politiky ze strany centrálních bank a růstu úrokových sazeb se ceny dluhopisů propadaly. Nepříznivý vývoj se nevyhnul ani cenným papírům vydávaným českou vládou. „Rok 2021 byl v případě českých vládních dluhopisů absolutně nejhorší a rok 2022 byl druhý nejhorší,“ řekl E15 Michal Špaček, portfolio manažer fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond. Už loni na podzim však přišel obrat a podle Špačka by příznivý vývoj mohl pokračovat.