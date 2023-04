Propuštění z České pošty by mohli na úřady práce nebo do VZP | e15.cz

Odboráři požadovali, aby pracovníci zrušených provozoven posílili přeživší pobočky. O práci na poště tak nakonec nepřijde oněch 950 lidí, práci části z nich umožní i samotný státní podnik. „Nabídneme uplatnění v jiných profesích s jinou kvalifikací, například to budou balíkoví doručovatelé, dalším nabídneme participaci na projektu Pošta Partner, kde by působil námi vyškolený personál,“ uvádí prozatímní generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán. Těm, kterým pošta uplatnění nenajde, vyplatí odstupné.

I zbývající pracovníci z rušených poboček by měli novou práci získat rychle. „Se zájmem zaměstnat naše pracovníky, kterých se dotkne propouštění a nebudou pokračovat v České poště na jiné pracovní pozici, nás oslovily úřad práce, policie, Vězeňská služba, VZP nebo dopravní a finanční společnosti,“ uvádí mluvčí pošty Matyáš Vitík.

„VZP jedná s vedením České pošty o možnosti oslovení propouštěných zaměstnanců s nabídkou odpovídajících volných pracovních pozic v rámci VZP,“ potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová bez dalších podrobností.

Zájem podle mluvčího pošty projevily také Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK). „Větší jednání neprobíhají. Výběrová řízení na volné pozice máme vyhlášená a mohou se přihlásit lidé splňující kvalifikační požadavky,“ sdělila E15 mluvčí SČVK Iveta Kardianová.

Zatím není zcela jasné, koho přesně pošta propustí. „Můžeme odhadovat, že jde o lidi spíše se středoškolským vzděláním a častěji pravděpodobně ženy,“ popisuje ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dodává, že propouštět se bude především v regionech, které mají potenciál k vytváření nových pracovních míst.

Problém by tak podle něj nastal až ve chvíli, kdy by se propouštělo v menších obcích, což by se však dít nemělo. „Do budoucna to ale musíme sledovat,“ poznamenal.

Oboustranně se do věci zapojí úřady práce, které budou propuštěným nacházet nové uplatnění a zároveň se pro část z nich stanou zaměstnavatelem. „Jsme připraveni nabídnout pozice v rámci úřadu práce a dalších rezortních organizací. Zaměstnanci České pošty pro nás mohou být velmi atraktivními pracovníky na řadě pozic, ať už jde o administrativu, nebo o přímou práci s klienty. Navíc v regionech, kde se nám dlouhodobě nedaří obsazovat volná místa,“ řekl Jurečka.

Vedení České pošty se ve čtvrtek sešlo se zástupci vězeňské služby a úřadu práce. „Dohodli jsme se, že v momentě, kdy bude jasné, kteří zaměstnanci nás opustí, bychom jim tyto nabídky dali. Netýká se to jen úřadů práce a vězeňské služby, ale i ostatních firem a institucí, které nás oslovily,“ uvedl mluvčí pošty Vitík.

Propuštění zaměstnanci pošty by si mohli vybrat, zda chtějí pracovat spíše na přepážce nebo jinde. „Pokud se bude jednat o propuštěné lidi z managementu poboček pošty, možná posílíme i náš management na pobočkách,“ doplnil Trpkoš. V rámci obvyklého adaptačního procesu by se pak lidé zaučili.

Česká pošta se jako jedna z největších firem v zemi delší dobu potýká s vážnými ekonomickými problémy, které se nedají řešit dosavadní každoroční státní injekcí ve výši 1,5 miliardy korun. Poště postupně klesá počet transakcí zejména ve větších obcích s počtem obyvatel větším než 2500. Právě těch se opatření dotkne nejvíce. Rušit by se měly pobočky ve středních a větších městech, kde jich působí několik.

Poště stále stoupají náklady dané personálními výdaji v rozsáhlé síti poboček. „Každý rok jednáme se zástupci zaměstnanců, kteří žádají růst mezd o deset procent,“ dokládá prozatímní ředitel pošty Miroslav Štěpán.