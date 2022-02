Trinity Bank tiše vydává akcie, zlotý přeje Čechům, Xixoio ulovilo Vávru... | E15.cz

Witamy kapitał czeski, nepřiznaně hlásí Polsko. Český kapitál má teď u severních sousedů opravdu pré. Zlotý oproti koruně nebyl nikdy slabší, a symbolicky tak spustil nákupní stavidla. Nejde přitom zdaleka jen o benzin a levné sukně šité horkou jehlou. K mání je se slevou celá polská ekonomika. Zpozornět by měli akcioví i realitní investoři, polský byznys i prosluněné varšavské byty totiž možná hned tak levnější nebudou.

Do německého Wolfsburgu míří nejvyšší manažeři koncernu Volkswagen a také Škody Auto. Jednat budou o tom, kdo se stane novým šéfem mladoboleslavské automobilky. Současný šéf Škody Thomas Schäfer ve funkci skončí k 1. červenci letošního roku. „Mohu jen prozradit, že ve hře je devět uchazečů,“ uvedl předseda škodováckých odborů Jaroslav Povšík, který na jednání také míří.

S ojedinělým produktem se loni na českém trhu vytasila cestovní kancelář Čedok. Postupně začala prodávat zájezdy na Maledivy, do Dominikánské republiky a na Zanzibar s pravidelnými přímými dálkovými lety z Prahy obvykle s cenou od třiceti tisíc korun výše. Na rozdíl od jiných zájezdů konkurence tak mohli Češi odcestovat do vzdálených končin bez mezipřistání či přestupu. Z nabídky zájezdů původně oznámených „pouze“ pro zimní sezonu nově udělá celoroční produkt. Zájezdy minimálně do Dominikánské republiky a na Zanzibar tak nabídne i v létě. Nejstarší česká CK si od toho slibuje přilákání dalších klientů, zároveň se ale pouští do značného finančního risku, uvádějí někteří odborníci.

V Česku zřejmě neexistuje známější projekt, jehož potenciál vnímají jeho protagonisté a veřejnost tak odlišně. Zatímco Radomír Prus, hlavní investor do baterií HE3DA, mluví o světových ambicích, technologie zůstává stále tajemná a dostupná není ani na trhu. Deník E15 proto vyjel do Horní Suché v Moravskoslezském kraji, kde Prusova společnost Magna Energy Storage (MES) přísně střežené baterie vyrábí, aby redaktoři na vlastní oči posoudili, jak se věci mají.

Domácím drobným střadatelům se brzy rozroste nabídka akciových investic. Nabídnout své akcie se chystá domácí Trinity Bank, která si tak jde až pro téměř 640 milionů korun. Zároveň hodlá novým investorům nabídnout až tři sta tisíc již vydaných akcií vykoupených od stávajících podílníků. Důvodem je podle akciového prospektu byznysová expanze spojená s vyššími nároky na kapitál. Emise má ovšem drobný háček: akcie se zřejmě neobjeví na burze, tudíž vyvázat se z této investice bude složitější než u běžně veřejně obchodovaných titulů.

Známý investor a bývalý šéf Komerční banky Radovan Vávra chystá spolupráci s blockchainovou společností Xixoio, v jejímž čele stojí podnikatel Richard Watzke. Vávrův technologický startup SimpleCell použije Watzkeho platformu a její blockchain k vydání vlastních kryptomincí. Chce tak získat prostředky pro další rozvoj.

Energetická společnost Slovenské elektrárne (SE) se bude bránit proti zvláštní dani, jíž slovenská vláda hodlá zatížit tamní jaderné zdroje. Ve čtvrtek to sdělil šéf SE Branislav Strýček s tím, že možnosti obrany zatím zvažuje. Dodal, že pokud se nepodaří zavedení daně zabránit, SE zastaví dostavbu třetího a čtvrtého bloku.

Éra levných úvěrů končí. Alespoň v Česku, kde centrální banka nedávno opět zvyšovala úrokové sazby. Datový model deníku E15 zachycující očekávanou změnu průměrné splátky hypotéky ukazuje, že výdaje na úvěry na bydlení mohou vzrůst až o tisíce korun měsíčně v porovnání se situací na podzim 2021.