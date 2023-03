Dodavatelé zlevní elektřinu, Pavel zarazil rychlý růst důchodů | e15.cz

Společnost E.ON po dvou měsících od ohlášení prvního podstropového ceníku na trhu dorovnala agresivnější nabídky svých konkurentů. Od března má v portfoliu nové tarify, kterými láká nové zákazníky. Potenciál ke zlevnění na trhu dodavatelů podle expertů navíc není vyčerpaný. Pokud nízké ceny na velkoobchodním trhu vydrží alespoň pár měsíců, ceny pro odběratele klesnou ještě hlouběji.

„Největší databáze ničeho“ změnila majitele. V Nizozemsku registrovaná společnost MindGame prodala PornHub nově založené kanadské kapitálové společnosti Ethical Capital Partners.

Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který zpomalí červnový růst důchodů, a to i přesto, že má vůči způsobu jeho přijetí výhrady. Kabinet Petra Fialy (ODS) potřeboval prezidentův podpis co nejrychleji, aby se snížení valorizace důchodů letos stihlo. Proces přijetí zákona má ovšem podle prezidenta posoudit Ústavní soud.

VIDEO: Útok ruské stíhačky na americký dron

Česká koruna prožila v posledním měsíci své nejhorší období za bezmála poslední rok. Jen během uplynulých dvou týdnů oslabila tuzemská měna vůči euru o více než tři procenta, když během středy po bleskovém propadu protnula hranici čtyřiadvaceti korun za euro. Jde o největší klopýtnutí koruny od loňského května, kdy trh neuroticky vstřebával informaci o zvolení Aleše Michla novým guvernérem České národní banky. Zároveň je to zásadní korekce dosavadní spanilé jízdy české měny, která za sebou měla v závěru února prakticky nepřetržitý půlrok růstu. Síla koruny se stala na prahu jara pro většinu tržních aktérů už neudržitelnou.

Jak Čína rázně vtrhla na Blízký východ a Amerika jen tiše přihlíží novým pořádkům

Autor: Veronika Kolářová, E15

Na Blízkém východě minulý pátek explodovala bomba, tentokrát geopolitická. Televize Al-Džazíra, katarská stanice s panarabským vlivem, rovnou ohlásila „změnu světového řádu“. I jindy střídmý deník Wall Street Journal očekává „nový Blízký východ“, kam razantně vstoupil nový hráč, totiž Čína.

Co se stalo? Peking vyjednal obnovení diplomatických vztahů mezi Saúdskou Arábií a Íránem. Po více než sedmi letech dojde k výměně diplomatů a otevření ambasád, obě země spolu začnou mluvit…

Banální? Z blízkovýchodního hlediska průlom. Saúdská Arábie, která se cítí být reprezentantem všech sunnitských muslimů planety, je totiž s perským Íránem v nevyhlášené válce. A to hned na několika místech. Teherán se naopak považuje za globálního patrona šíitů, kteří jsou v muslimské obci menšinou. Jinými slovy: došlo k velmi opatrnému i vratkému, přesto smíru mezi hlavními rivaly blízkovýchodní Studené války.

Region má naději na zklidnění. Jistě, syrská vláda vydržovaná Teheránem nepřestane vraždit domácí rebely podporované z Rijádu, bude při tom ale méně brutální i okázalá. Libanonští šíité z radikálního hnutí Hizballáh snad dostanou pokyn nedráždit v ulicích sunnitské sousedy. Možná si oddychnou i obyvatelé chudého jihoarabského Jemenu, kde v důsledku probíhající občanské války zahynulo podle střízlivých odhadů téměř čtvrt milionu lidí. Írán totiž vyzbrojuje severojemenské šíitské povstalce, zatímco zbytek země se opírá o země Zálivu... pokračovat ve čtení

Na několikahektarovém území na pražském Bohdalci, které čeká léta na revitalizaci, chce stát postavit stovky bytů. Území měla původně získat Praha výměnou za pozemky pod nemocnicí Bulovka, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ovšem několik let vyjednávanou dohodu před několika měsíci zrušil a rozhodl ponechat areál Bohdalec-Slatiny v majetku státu. Stanjura se nyní snaží s primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS) najít způsob, jak by mohlo město se státem ve výstavbě bydlení spolupracovat. Území je totiž natolik složité, že to stát vlastními silami zřejmě nezvládne.

TWEETY E15

Deset let komunikoval jménem Andreje Babiše s miliony voličů skrze sociální sítě. Po neúspěšných prezidentských volbách jeho marketingový tým opustil. Marek Prchal je jednou z nejviditelnějších postav nedávných dějin české politiky. „Hesla kampaní jsme měli snad vždycky jasná jako rána kladivem do hlavy,“ říká v rozhovoru pro E15.

Pomalejší zvyšování penzí v mimořádných i řádných termínech a také strop pro růst důchodů při vysoké inflaci. To jsou návrhy ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL), jak vrátit systém založený na mezigenerační solidaritě do černých čísel. Bez zásahu státu by byl takzvaný penzijní účet stále zadluženější a už dnešní padesátníci by po odchodu na odpočinek dostávali výrazně méně peněz.

Vítězem boje s vysokou inflací jsou důchodci s opakovaně valorizovanými penzemi, rodiny s malými dětmi se ocitly mezi poraženými. To je hlavní argument většiny vládních stran, které chtějí zvýšit rodičovský příspěvek o 50 až 60 tisíc korun ze stávajících 300 tisíc. Tuto částku vyplácenou až do čtyř let věku jednoho dítěte stát už tři roky nezvýšil.

Dramatický nárůst cen plynu předznamenal velký investiční boom do výroby tepelných čerpadel, a to nejen u domácností, ale také u výrobců, kteří reagovali zvýšením výrobních kapacit. Některé z nich, jako třeba Acond z Milevska, se dokonce rozhodly výrobu zvýšit i řádově. Útlumu poptávky se po stabilizaci cen plynu nebojí. „Už před ukrajinskou krizí měla Evropská unie jasný plán na odchod od fosilních paliv. Tento proces se nyní ještě urychluje,“ říká šéf a spoluzakladatel společnosti Acond Jiří Hanus v rozhovoru pro E15 v rámci seriálu Rok příležitostí.