Důchody vzrostou mírně. Megaletiště u Česka bude stát za pět let | e15.cz

Po několika štědrých valorizacích důchodů čeká seniory až pět hubených let. Už v lednu se průměrná penze místo téměř tisícikoruny, jako tomu bylo letos, zvýší pouze o několik stokorun. V dalších letech se růst důchodů může podle odborníků dokonce zastavit. Viníkem však nebudou jen vládní opatření projednávaná Poslaneckou sněmovnou, jak tvrdí opozice. Hlavním důvodem je propad reálných mezd a klesající inflace, z nichž se valorizace starobních nebo invalidních dávek podle norem vypočítává.

Z vývoje v letecké dopravě a v letectví obecně by se v posledních letech jednomu zamotala hlava. Aerolinky nejdřív vyčerpal covid, teď se pro změnu jejich zaměstnanci moc nevyspí, když se musejí vypořádat s návalem obnovené poptávky. Mnohé investory, kteří před lety vsadili na výrobce dopravních letadel, teď asi trápí nepěkné žaludeční obtíže… Tak nějak vypadá pásmová nemoc neboli jet lag. Nový přehled ze světa letecké dopravy na E15.

Kdysi dávno na začátku byla myšlenka o tom, jak internet demokratizuje veřejný prostor a zboří mnohé bariéry vědění. Dlouhou dobu tomu tak skutečně bylo, na internetu se mohl proslavit kdokoli a šlo na něm najít vše od nadšených učitelů matematiky až po návody na sestrojení bomby. Doby, kdy pro všechny bylo vše dostupné a takřka zdarma, jsou ovšem pryč.

Až na bezmála deset milionů korun si mohl přijít šťastlivec, který v pátek ve čtvrt na pět odpoledne koupil na pražské burze balík akcií ČEZ za více než čtvrt miliardy korun. Akcie totiž během pondělního rána posilovala až o téměř čtyři procenta poté, co v pátek před pátou hodinou odpoledne dorazil do ČEZ návrh ministerstva financí na výplatu podstatně vyšší dividendy. Páteční transakce s akciemi ČEZ vyvolala značný rozruch na sociálních sítích, někteří účastníci přitom vzhledem k časovému souběhu naráželi na možný insider obchod. Jinými slovy že investor nakupující balík akcií ČEZ měl v době uzavření obchodu už informaci o návrhu ministerstva k dispozici.

Odprodej asijských aktiv splátkové společnosti Home Credit bude pokračovat, uvedl generální ředitel PPF Jiří Šmejc. Česká finanční skupina si naopak zatím hodlá ponechat téměř 30procentní podíl v tuzemském finančním domě Moneta Money Bank. Šmejc, který se řízení PPF ujal zhruba před rokem, se rovněž vyjádřil k investicím do akcií veřejně obchodovaných firem a k případnému zájmu o logistickou firmu Zásilkovna.

Provozovatel sítě plynovodů Net4Gas by mohl přejít do státních rukou. O jeho koupi podle dvou na sobě nezávislých zdrojů usiluje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Byla by to jedna z nejvýznamnějších transakcí na domácím energetickém trhu v letošním roce.

Obrovská poptávka po munici nahrává i státní akciové společnosti Explosia, výrobci nejen střelných prachů, ale také trhavin pro průmyslové použití. Plánuje rozšířit nabídku hnacích náplní neboli celospalitelných modulů pro granáty. Vedle děl ráže NATO je chystá například pro tanky Leopard, o jejichž nákupu jedná česká armáda. Firma zároveň zlepší kvalitu těchto modulů vybudováním nové automatické linky na výbušné látky. „Vyvíjíme si vlastní technologii na výrobu prachů, která by mohla pracovat čtyřiadvacet hodin denně po sedm dní v týdnu,“ říká nový generální ředitel Explosie Kamil Dudek.