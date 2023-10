Ojeté elektromobily pohání šířící se byznys diagnostikou baterií | e15.cz

Starší škodovky prodávají autorizovaní dealeři pod značkou Škoda Plus. Diagnostiku baterií provádějí, ale jen u modelů Enyaq splňujících určité podmínky.

K mladým společnostem na evropském trhu, které diagnostikují ojeté baterie, patří například rakouský startup Aviloo, mezi jehož investory patří i koncern Volkswagen. Testovací zařízení od Aviloo využívají dealeři i běžní spotřebitelé elektromobilů. A přineslo už jedno důležité zjištění: po ujetí sto tisíc kilometrů se může dojezd baterie u jednotlivých vozů lišit až o třicet procent. Rozdíl v hodnotě baterií tak může jít do statisíců korun. Bez provedení diagnostiky se proto nákup ojetého elektromobilu stává velmi riskantním podnikem.

Elektro transformace v praxi

Kondice baterie závisí na tom, jak šetrně s ní uživatel zachází. Bateriím nesvědčí příliš časté rychlodobíjení, doplňování energie do sta procent ani vybíjení pod obvykle uváděných dvacet procent. Ublížit baterii může i delší nečinnost auta v plně nabitém stavu – pokud je vůz odstaven na delší dobu, baterie by měla být nabitá jen z poloviny.

Diagnostické řešení od Aviloo používá i Aures Holdings, provozovatel největší sítě autobazarů ve střední Evropě AAA Auto. Skupina nechává testovat všechny elektromobily ještě předtím, než je vykoupí. Jednou z podmínek, kterou musejí vozy pro zařazení do nabídky AAA splnit, je zbývající kapacita baterie na úrovni alespoň osmdesáti procent.

Výsledky diagnostiky uvádí AAA u každého vozu na webu i v prodejnách. A pokud si zájemce vůz koupí, autobazar mu umožní zopakovat diagnostiku po roce zdarma. Do budoucna AAA plánuje nabídnout diagnostiku za zatím neurčený poplatek i těm, kteří si pořídili elektromobil u jiného obchodníka. Podle experta na elektromobilitu z Aures Holdings Jana Dedka se ale cena diagnostiky elektromobilů neliší od té u spalovacích motorů. „Navíc je nutné zajistit odborníka, který datům z akumulátorů rozumí, a těch v autorizovaných servisech není mnoho,“ podotýká Dedek.

K největším evropským firmám, které nabízejí diagnostiku baterií, patří i německá certifikační agentura TUV Rheinland, jež působí v šedesáti zemích. S diagnostikou obchoduje také britský startup Altelium, který s vlastním testem baterií letos expanduje do Spojených států, kde jej bude využívat více než sedm tisíc tamějších prodejců vozů. „Pokud nebude fungovat trh s ojetými elektrickými vozy, nebude fungovat ani trh s těmi novými a transformace na elektro zkrátka nenastane,“ cituje agentura Reuters manažera z Altelia Alexe Johnse.

Ceny e-ojetin ve světě klesají

Zájemců o diagnostiku baterií bude přibývat s tím, jak se na trhu s ojetinami bude objevovat více před pár lety prodaných nových elektromobilů. Například v Evropě si jich v roce 2021 firmy i běžní kupující pořídili přes 1,2 milionu, řada z nich tak zamíří do autobazarů v průběhu příštího roku poté, co jim skončí obvyklé leasingy.

Cena ojetých e-vozů přitom rychle klesá. Agentura Reuters cituje data společností Recurrent a AutoTrader, z nichž vyplývá, že použité elektromobily v USA stály v září o třetinu méně než před rokem, zatímco vozy na fosilní paliva jen o sedm procent. V Británii se ceny starších elektromobilů v srpnu snížily o 23 procent, ojeté spalovací vozy naopak nejméně o čtyři procenta zdražily.

Prudký pokles cen ojetých elektromobilů je mimo jiné důsledkem cenové války, kterou na trhu s novými e-vozy rozpoutala americká Tesla. Její slevy v řádu nižších desítek procent rychle devalvují hodnotu ojetých vozů. AutoTrader rychlý pokles cen e-ojetin zdůvodňuje také obavami spotřebitelů právě o životnost baterií. Ty se však zatím ukazují jako liché.

To tvrdí AAA Auto a také expert na automobilový sektor ze společnosti EY Petr Knap: „Jak vyplývá z našich průzkumů, zatím to vypadá, že v případě prodávaných ojetých elektromobilů na tom bývají baterie výrazně líp, než se většina lidí obává. A některé statistiky stárnutí vypadají až neskutečně dobře,“ upozorňuje Knap a jako příklad uvádí ojeté baterie značky Tesla. Jejich statistika uvádí, že se po ujetí dvou set tisíc mil, tedy asi 322 tisíc kilometrů, kapacita baterie snižuje zhruba o dvanáct procent. Deset let staré baterie Tesly si mají držet kapacitu osmdesát procent. Cena nové baterie se u modelů 3 nebo Y této značky pohybuje mezi 300 a 350 tisíci.

Diagnostika v ceně

Na českém trhu je ojetých elektromobilů zatím jen málo, přibývají jich však desítky procent ročně. Loni jich bylo k mání 3153, za prvních pět měsíců letošního roku se jich v nabídce objevilo 2222, uvedl Aures Holdings v květnu při představení vlastní analýzy trhu.

Starší elektromobily prodává také jeden z největších autobazarů v Česku AutoESA. A také zde před výkupem a zařazením do nabídky vždy testují stav baterie. „Výsledkem je certifikát z autorizovaného servisu s naměřenou kapacitou baterie. Ten od nás klient získává zcela zdarma a náklady na toto měření jsou v režii AutoESA,“ uvádí mluvčí autobazaru Filip Kučera s tím, že za jedno měření autobazar zaplatí cenu do deseti tisíc korun.

Obchod s elektrickými auty z druhé ruky rozjíždí také Louda Auto, největší prodejce nových vozů Škoda Auto a Hyundai v Česku. „V případě, že přijede zákazník s ojetým elektrickým vozem do našich servisů a přeje si kontrolu stavu baterie, provedeme rychlý diagnostický test, který je hotový do jedné hodiny a stanoví přibližný stav baterie v procentech. Cena testu se pohybuje od jednoho do dvou tisíc bez DPH podle typu vozidla,“ upřesňuje vedoucí servisu Louda Auto Pardubice Jakub Pelech.

Nemalou část českého trhu s ojetinami drží Škoda Plus. Pod touto značkou nabízejí použitá auta certifikovaní prodejci mladoboleslavské automobilky. „Zákrok na baterii vyžaduje speciální vzdělání i výbavu. V současnosti jej umí provést 35 certifikovaných dealerů značky Škoda a jejich počet nadále roste,“ upřesňuje mluvčí Škody Auto Michaela Sklenářová, jak je to s diagnostikou v síti jejích prodejců. Upozorňuje však, že se provádí pouze u modelů Škoda Enyaq, které jsou buď nejméně rok staré, nebo najely alespoň deset tisíc kilometrů. Na otázku, kolik diagnostika stojí, mluvčí uvedla jen tolik, že automobilka nezasahuje do cenové politiky svých partnerů z řad dealerů.