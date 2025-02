Pavel Tykač chrání své impérium před EU: Fosilní paliva udrží ve hře investicemi v zahraničí

I jeden z nejvýznamnějších hráčů české energetiky Pavel Tykač rozhodně směruje svůj byznys na Západ. Jeho skupina Sev.en Group totiž využila levného ocenění a nakoupila uhelné elektrárny a doly v USA, Austrálii a plynové elektrárny v Británii. Firma se ale podle generálního ředitele zahraniční divize Sev.en Global Investments Alana Svobody připravuje na další větší obchody.

Sev.en se podle něj snaží expanzí ochránit svůj majetek před snahami EU stát se lídrem v opouštění fosilních paliv. Je to také sázka na to, že zpoždění a problémy při přechodu na obnovitelné zdroje energie udrží uhlí ve hře ještě mnoho let, přinejmenším mimo Evropu. Za posledních pět let nashromáždila firma v zahraničí majetek v odhadované hodnotě tři miliardy eur (75,8 miliardy korun).

Tykač ale v poslední době není aktivní pouze v energetice. Začal se čím dál tím více vyjadřovat k veřejným záležitostem. Nedávno se rozhodl finančně podporovat Institut Václava Klause. A nejen to. Vytvořil si vlastní web, na kterém sdílí své názory, začal finančně podporovat vysokou školu CEVRO, přispívá také Alianci pro rodinu a Konzervativním novinám a podporuje Letní školu Občanského institutu.