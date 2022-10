Air Bank trestá za kryptoměny. Tisíce Čechů přišly o peníze... | E15.cz

Odemykáme pro vás tři úspěšné články z minulého týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu. Pokud chcete číst další zamčené články a mít okamžitý přístup k exkluzivním zprávám, analýzám a k důležitým informacím ze světa byznysu a politiky, podívejte se na naši nabídku předplatného. Nově si můžete předplatit veškerý prémiový obsah E15 a k tomu další tituly mediálního domu CNC.

Finanční dům ze skupiny PPF nejdříve začal blokovat bankovní převody směřující na burzy virtuálních měn. Nedávno si klienti Air Bank investující do bitcoinu, etheru a spol. začali stěžovat i na to, že jim banka znemožnila používat funkci okamžitých plateb. Firma se brání slovy, že ji situace netěší, ale při hledání řešení je příliš svázaná současnou legislativou.

Tisíce Čechů přihlásily své pohledávky za společností Celsius Network. V kryptosvětě byl její letní krach přirovnáván k pádu bankovního domu Lehman Brothers, který odstartoval velkou krizi v roce 2008. Nyní z dokumentů zveřejněných v rámci insolvenčního řízení vyplývá, že ve virtuální kryptobance, která slibovala i 20procentní úročení, měli Češi uloženy stovky milionů korun. Šance na jejich záchranu je téměř nereálná.

Česku se nedaří odstřihnout firmy s ruským vlivem od veřejných zakázek. Měsíčně získají zakázky v hodnotě zhurba 14,5 milionu eur, v Evropě pak celkem inkasují za měsíc 293 milionů eur. Vyplývá to z analýzy české společnosti Datlab, která shromažďuje a analyzuje data v oblasti veřejných zakázek. Sankce uvalené na Rusko se nedaří vymáhat kvůli nespolehlivým ruským dokumentům i skrývání skutečných majitelů.

Společnost Photon Energy s českými kořeny se blíží výstavbě elektrárny využívající koncentrované sluneční energie doplněné největším úložištěm energie svého typu na světě. Australský startup RayGen, v němž má Photon Energy menšinový podíl, připojil do sítě pilotní projekt, který chce na přelomu roku kolaudovat. Photon Energy bude moci od té doby nabírat peníze na plnohodnotnou a mnohem rozsáhlejší elektrárnu.

Bitcoin se na podzim stal paradoxním ideálem konzervativního investora. Alespoň z pohledu stability jeho ceny. V této disciplíně je totiž optikou opatrného hráče nejúspěšnější za poslední čtyři roky. Dominantní světová kryptoměna dokonce momentálně dokáže investorům vyvážit divoké pohyby na hlavních burzách. Bitcoin je totiž cenově stálejší, a tedy pohledem teorie bezpečnějším aktivem než nejvýznamnější akciové indexy na Wall Street. Kryptomince prý nicméně tak trochu klame tělem.

Pro soběstačnost Česka v energiích to měl letos být zákon číslo jedna. Větší zapojení komunit do energetického sektoru se ale posouvá. Ministerstvo průmyslu a obchodu minulý týden odložilo představení novely energetického zákona, která ukotvuje princip komunitní energetiky a má zavést řadu dalších úprav podporujících decentralizaci energetiky. Projekty komunitní energetiky se tak pravděpodobně rozjedou až po roce 2024, očekává radní Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Martina Krčová.

Tuzemští poskytovatelé mobilních telefonních služeb svým majitelům opět vydělali pěkné peníze. Operátoři T-Mobile, Vodafone, O2 a Cetin loni vygenerovali miliardové zisky, které vyplácejí v podobě dividend. Zároveň patří mezi významné tuzemské investory a plátce daní z příjmu.

Ještě na začátku roku nikdo nepochyboval, že Green Deal a ESG změní trh nemovitostí a jiné než zelené budovy s nejpřísnějšími certifikáty nenajdou na trhu odbyt. Nyní vyvolává udržitelná výstavba obavy. Počáteční investice do úsporných budov jsou totiž vysoké a v kombinaci s už tak vyšponovanými stavebními náklady mohou vytvořit smrtící koktejl.

Americký dolar zcela ovládl finanční svět. Takzvaný dolarový index měřící sílu zelené bankovky proti šestici světových měn klíčových pro americký obchod za poslední rok posílil o pětinu, od ledna pak o necelých sedmnáct procent. Dolar totiž investorům nabídl to, co zbytek finančního světa nezvládl. A to bezpečí v kombinaci s výnosem.

České republice se povedl majstrštyk v mezinárodním vyjednávání. V Ostravě bude instalován kvantový počítač, k němuž budou mít přístup i další země Evropské unie. Česko bude práci několika mezinárodních vědeckých týmů koordinovat a připojí se k vybudování evropské kvantové komunikační sítě. Ta bude vynikat extrémním zabezpečením.

