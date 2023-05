Vláda se může dostat k vašim bitcoinům. V inflaci lidé nevěří | e15.cz

Odemykáme pro vás tři úspěšné články z tohoto týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu…

Jednička na trhu s hardwarovými peněženkami pro kryptoměny hasí PR katastrofu. Šéf francouzské společnosti Ledger Pascal Gauthier v podcastu What Bitcoin Did řekl, že za určitých okolností může mít přístup k virtuálním mincím jednotlivých uživatelů stát. Slova, která nahrávají českému výrobci konkurenční kryptopeněženky Trezor, vyvolala v bitcoinové komunitě prudkou vlnu nevole. Někteří uživatelé demonstrativně ničí své ledgery. Po masivní kritice se firma rozhodla pozastavit zavedení nové funkce, která by mohla dát třetím stranám přístup ke kryptoměnám uživatelů.

Sedmiprocentní sazba je pro inflací zkoušené Česko dostatečná. Země se s ní bude i skrze drahé hypotéky zřejmě ale prát déle, než lidé, a dokonce i analytici České národní banky předpokládali. Důvodem je hrozba, že boj se zdivočelými cenami ustrne na půl cesty. „Je pro mě logické držet současné sazby delší dobu, než nám doporučuje model. Abychom si byli jisti, že ekonomiku zchladíme a přesuneme zpět do nízkoinflačního módu. Pro mě osobně to bude pokles jádrové inflace, tedy růst cen neobsahující energie, jednorázové vlivy či potraviny,“ říká člen bankovní rady České národní banky Jan Kubíček.

Zástupy věřitelů zkrachovalého podnikatele s módou Michala Mičky se dočkají drobného bolestného. Milovníci umění totiž skoupili sbírku obrazů, kterou neúspěšný obchodník budoval během svého ofenzivního působení na byznysové scéně. Třiadvacítka pláten a grafik našla během května nové majitele přes brněnskou aukční síň Gaute. Největší bitva se odehrála o obraz legendárního malíře Františka Kupky s názvem Composition Lyrique, který se prodal za několikanásobek vyvolávací ceny.

Video se připravuje ... Česko má za sebou tajnou realitní krizi. Milionové slevy vtáhly investory, ceny už rostou • VIDEO E15

Další vybrané články z prémiového obsahu:

Zatímco konsolidační balíček vlády vyvolal poprask, důchodová reforma ministra Mariana Jurečky žádné velké pozdvižení ani protesty nevyvolala. Nejde totiž o skutečnou reformu, ale drobné změny parametrů, jejichž dopady pocítí jen mladší generace, která od českých penzí pranic nečeká.

Krypto zlákalo další významné hráče českého byznysu. Majitelé investiční skupiny Wood & Company se spojili s bývalým ředitelem e-commerce Alza.cz Igorem Pauerem za účelem vydávání kryptoměny kryté švýcarským frankem a komerčními nemovitosti. Projekt CHFP chce digitální mince zpřístupnit širokým masám. Lidé, kteří se v oboru virtuálních měn pohybují dlouhodobě, ale upozorňují, že CHFP ze všeho nejvíce připomíná trend, který se prý už dávno ukázal jako slepá cesta.

Vlastník dvou českých vývojářských herních studií včetně tvůrců středověkého hitu Kingdom Come: Deliverance se potýká s velkým propadem akcií. Švédské videoherní skupině Embracer Group čítající přes šestnáct tisíc zaměstnanců a více než sto studií tento týden spadla hodnota cenných papírů na burze Nasdaq Stockholm o zhruba 40 procent. Za poslední rok jde o sešup o 72 procent a o snížení tržní kapitalizace v přepočtu na 56 miliard korun.

Kolínská společnost Draslovka, největší světový výrobce kyanidu sodného, bude moci brzy zkompletovat svou nabídku služeb pro těžební společnosti. Minulý týden koupila stoprocentní podíl v jihoafrické společnosti Blue Cube Systems, která vyrábí analyzátory nerostů a zároveň nabízí IT systém na sběr dat umožňující efektivnější zpracování kovů. Pro Draslovku jde o vůbec první dokončenou akvizici v Africe a zároveň o výrazné posílení v oblasti softwarových řešení, potvrdil mediální zástupce společnosti Draslovka Vít Kurfürst. Výši transakce nekomentoval.

Na akciových trzích se dá vydělávat nejen na růstu ceny akcií. Specifickou skupinou investorů jsou aktivistické fondy, které upozorňují na nadhodnocené akciové tituly či problémové firmy a snaží se je shortovat – tedy sázet na pokles kurzu cenných papírů. Takové fondy sehrály důležitou roli například v odkrývání nesrovnalostí a podvodů v účetnictví německé platební společnosti Wirecard. Zde jsou dvě veřejně obchodované firmy, které se ocitly v hledáčku „aktivistů“ v poslední době.