Odemykáme

Internetová firma Seznam zakročila proti uživatelům, kteří se chrání před personalizovanými reklamami. Pokud používají některé blokátory reklam, u služeb Seznamu se jim ve středu načetla strohá hláška s výzvou, aby je deaktivovali. V opačném případě nebylo možné využívat služeb od vyhledávání až po zpravodajství na serveru Seznam Zprávy. Tyto experimenty souvisejí se změnou strategie české internetové jedničky.

Tuzemsko stihl úrokový paradox. Zatímco centrální banka už třikrát snížila svou základní sazbu a řada bank následně ubrala na úročení spořicích kont, peníze Čechů jsou přesto úročeny nejlépe v historii. Alespoň v průměru. Jak vyplývá z dat České národní banky, na počátku března domácí finanční ústavy dokázaly klientské peníze mimo běžné účty zhodnotit o 3,13 procenta. To je nejvyšší hodnota přinejmenším od počátku roku 2002, od kdy ČNB tato data publikuje. Řešením zmíněného paradoxu jsou malé banky, u nichž setrvale vysoký úrok na kontech mnohdy podmiňuje zachování úvěrového byznysu.

Byznysový potenciál obchodu s elektrickými vozy přilákal v Číně několik desítek specializovaných automobilek. Ty nejúspěšnější, které obstály v ostrém konkurenčním souboji na tamějším, světově největším trhu elektromobilů, se nyní prosazují na evropských trzích včetně českého. Sázejí na často mimořádný poměr ceny a kvality, ještě ale nezískaly plnou důvěru zdejších zákazníků. Pokud se jim to podaří, jako se to v minulosti povedlo japonským nebo jihokorejským výrobcům, mohou podle odborníků z oboru časem obsadit dvacet i více procent evropského trhu elektromobilů. Trhu, který by do šesti let mohl vyrůst až na 9,6 milionu ročně prodaných vozů.

Výběr dalších prémiových článků e15:

Jihočeský výrobce obráběcích strojů Kovosvit MAS hraje o přežití. Na začátku dubna jedna z koncernových firem podala svůj návrh na insolvenci a tento týden jej vzala zpět. Zároveň ve skupině iniciativu převzal jeden z akcionářů, slovenský podnikatel, který je absolventem moskevské diplomatické akademie MGIMO.

Finanční svět rozehrál na Ukrajině epickou spekulativní hru. Týká se vývoje cen kyjevských vládních dluhopisů, které na jedné straně představují extrémně rizikové aktivum, na straně druhé ale také rezervoár rychlých zisků i v řádu desítek procent. Právě druhý ze scénářů se přitom odehrál v posledních týdnech. Investoři do ukrajinských státních bondů si totiž za poslední měsíc mohli přijít až na třetinový zisk. Výnos sázek na bondy uskutečněných spekulanty včetně amerických legend formátu BlackRock přitom není podmíněn úspěchem ukrajinské armády na frontě, nýbrž výší dolarových rezerv Kyjeva. V této disciplíně si přitom země aktuálně vede rekordně dobře.

Před padesátkou už toho Petr Stuchlík stihl hodně: prodal několik firem, které úspěšně vedl, vstoupil do politiky a stal se vyhledávaným glosátorem každodenního dění v Česku i ve světě. Čerstvě má za sebou loňský exit z fondu Quant, jehož investice jsou řízené počítačovými roboty a matematickými algoritmy. Teď napíná síly na svůj další projekt Corrency, službu pro samosprávy, která jim umožňuje transparentně podporovat lokální ekonomiku. „Pokud je inflace 17 procent a někdo vám nabízí, že vás jejich investice ochrání před inflací, tak od takových nabídek utíkejte,“ radí drobným investorům.