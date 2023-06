Vláda umetá cestu gigafactory. Unipetrol investuje do recyklace | e15.cz

odemykáme >>>

Česká národní banka se loni vehementně pustila do udílení pokut. Rozdala celkem 147 trestů, na kterých od hříšníků z řad tuzemského finančního byznysu vybrala bezmála 67 milionů korun, meziročně zhruba o polovinu více. Zároveň je to nejvyšší roční suma, kterou centrální banka ztrestala chybující finančníky přinejmenším od roku 2003, kdy tento údaj začala systematicky publikovat. Suverénně nejtrestanějšími byly úvěrové společnosti mnohdy půjčující bez zákonného prověřování schopnosti splácet, či nekřesťansky zpoplatňující předčasně splacené hypotéky. Stříbro ve smutném žebříčku obsadili hráči porušující pravidla investičního trhu.

V Česku zcela unikátní projekt chystá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Spolu s několika obcemi na Plzeňsku jedná o založení společného podniku, jenž by ovlivňoval fungování strategického podnikatelského parku, který má vybudovat stát. Ministerstvo si od založení podniku slibuje nalezení kompromisu s obcemi, díky němuž by padly poslední překážky ve snaze přilákat historickou investici koncernu Volkswagen do továrny na bateriové články do elektromobilů za 120 miliard korun.

Největší česká petrochemická skupina Orlen Unipetrol je o krok blíže spuštění plnohodnotného provozu recyklace odpadních plastů. Po zhruba dvouletém testování pilotní pyrolýzní jednotky vyhodnotila technologii jako funkční a zahájila přípravy výstavby větší výrobny. Investice by podle hrubých odhadů mohla vyjít na dvě až tři miliardy korun. Na konferenci Budoucnost recyklace, kterou pořádal deník E15, to řekl člen představenstva skupiny Tomáš Herink.

VIDEO: Stanjura o volebních slibech a DPH

Video se připravuje ... Rozhovor s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou • VIDEO E15

Další vybrané články z prémiového obsahu:

Vysoké úrokové sazby České národní banky propisující se do relativně drahých českých úvěrů dopadají na tuzemskou ekonomiku nerovnoměrně. Dotýkají se jen menšiny českého byznysu a v ekonomice se primárně odráží v hospodaření malých a středních podniků a tuzemských domácností. Tedy v ekonomických segmentech, které nemají možnost, narozdíl od velkých hráčů domácího byznysu, se drahým půjčkám vyhnout. Výsledkem je nerovnoměrný efekt měnové politiky a snížená schopnost centrální banky plnit své základní poslání, tedy řídit inflaci.

Někteří z větších věřitelů padlé Sberbank se začínají aktivně hlásit o své peníze. Motivací jsou vyšší desítky zdánlivě bezprizorních miliard korun v kase získané z prodeje majetku likvidované banky, stejně jako vysoká inflace v Česku, která jim měsíc co měsíc jejich pohledávky dramaticky znehodnocuje. Své peníze tak žádají zpět co nejrychleji formou takzvaného částečného rozvrhu. V jeho rámci se věřitelé mohou dostat ke svým penězům ještě před ukončením insolvenčního řízení. Podle insolvenční správkyně by věřitelé na své pohledávky mohli dosáhnout během podzimu. Potřebný návrh ale zatím nebyl podán.

Nově zveřejněná výroční zpráva skupiny PPF odhalila vedle finančních výsledků ještě další zajímavosti z aktivit firmy, které rozhodně stojí za pozornost. Největší tuzemská investiční skupina samozřejmě trpí odchodem z ruského trhu, což způsobilo 49procentní pokles čistého zisku na 140 milionů eur, některé dřívější investice se jí však začínají vyplácet.

Česká armáda se chystá nakoupit dvě stovky menších dronů, a to od malých kvadrokoptér po dvacetikilogramové prostředky s dlouhým doletem. Válka na Ukrajině však ukázala, že klíčová je i obrana proti bezpilotním strojům, a v té Česko aktuálně zaostává. Zatím rozhodně nemá potřebnou výbavu k tomu, aby ostatní jednotky, popřípadě strategické objekty ochránila před nálety dronů.

ANALÝZA. Byznys s hardwarovými peněženkami má za sebou mimořádně turbulentní období. Jednička na trhu Ledger se těžce vypořádává se spíláním bitcoinové komunity po přiznání, že by za určitých okolností mohla mít přístup k virtuálním měnám uživatelů vláda. Mezitím z toho výrazně profituje česká společnost Trezor. Pražský výrobce stejnojmenných peněženek se profiluje jako protipól francouzského Ledgeru. A tato strategie mu nese mezitýdenní zvýšení prodejů o 900 procent a věhlas mezi skalními fanoušky bitcoinu. Jenže i ti by si měli říct, do jaké míry je sodovka servírovaná Ledgeru přes sociální sítě adekvátní.