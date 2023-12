Rolls-Royce se o možnost stavět malé modulární reaktory v Česku zajímá dlouhodobě. Už v roce 2020 za tímto účelem podepsal memorandum o porozumění s tuzemskou energetickou skupinou ČEZ. „Současné setkání je jedinečné především tím, že o tom spolu Česká republika a Rolls-Royce poprvé jednají na nejvyšší možné úrovni,“ sdělil e15 Miroslav Ledvinka z Britského velvyslanectví v Praze, které schůzku premiéra Fialy s Erginbilgicem zprostředkovalo.

Česko by mohlo v blízké době uzavřít se Spojeným královstvím mezivládní dohodu, která by umožnila vznik společného projektu s holdingem Rolls-Royce, který by měl na starosti přípravu malých modulárních reaktorů.

„Česká republika má s jadernou energetikou dlouhodobé zkušenosti, které chceme využít i v oblasti malých reaktorů. Ty mají potenciál zásadně přispět k energetické soběstačnosti naší země. I proto jsem jejich rozvoj zařadil do prioritních oblastí v mé vizi Restart Česka,“ napsal e15 Fiala. „Rolls-Royce je s vývojem daleko, proto chceme s touto firmou rozvinout spolupráci a naplno využít naše znalosti a zkušenosti. Nejen pro výstavbu, ale také pro vývoj a výrobu těchto technologií na českém území,“ doplnil premiér.

Pro Rolls-Royce je zase klíčové, aby Češi potenciálnímu společnému projektu vyjádřili politickou podporu a potvrdili tak svůj seriózní zájem o malé reaktory. „Česko jsme identifikovali jako důležitý cílový trh pro naše inovativní jaderné elektrárny,“ řekl pro e15 mluvčí Rolls-Royce Dan Gould.

Reaktor jako stavebnice, kterou firma složí na místě

Britská společnost již dříve slibovala, že by mohla zprovoznit první malé reaktory v Česku kolem roku 2030. Jejich hlavní výhoda spočívá v tom, že je lze z převážné většiny vyrobit přímo v továrně a na místě už jen složit a propojit jednotlivé moduly dohromady. Takový přístup výrazně snižuje riziko zpoždění i zdražení, které se běžně pojí s výstavbou tradičních velkých reaktorů.

Smyslem malých reaktorů nicméně není nahradit velké jaderné bloky, ale doplnit český energetický mix místo uhelných bloků a velkých tepláren, kterých se stát potřebuje v nadcházejících letech v rámci své zelené transformace zbavit.

Společnost ČEZ má kromě Rolls-Royce podepsaná memoranda o porozumění ještě se sedmi dalšími potenciálními výrobci malých modulárních reaktorů. Je mezi nimi francouzská EDF, jihokorejská KHNP, kanadská Ontario Power Generation a zbývající čtyři jsou ze Spojených států. Konkrétně jde o společnosti Westinghouse, NuScale, GE-Hitachi a Holtec.

„Nabídka Rolls-Royce je pro Česko nesmírně zajímavá v tom smyslu, že chtějí na stavbě malých reaktorů spolupracovat s místními partnery, a ne vám jen prodat hotový produkt,“ řekl letos v létě e15 britský velvyslanec v Praze Matt Field.

Odkládané finále

V poslední době se však ukazuje, že plány ohledně brzkého nasazení těchto technologií jsou možná až příliš ambiciózní. ČEZ měl původně zúžit seznam zvažovaných designů malých reaktorů do léta tohoto roku, poté do letošního prosince a nakonec tak neučiní dříve než v průběhu příštího roku. Ohrožen je tak i termín samotného výběru dodavatele elektrárny i jejího zprovoznění.

ČEZ důvod posunutí komentoval jen obecně. „Příští rok budeme vědět víc, i s ohledem na to, jak budou postupovat práce na vývoji potenciálních technologií. Do rozhodování ale zasahuje celá řada faktorů, které se neustále vyvíjejí a které nesmíme podcenit,“ uvedl mluvčí polostátní skupiny Ladislav Kříž.

Jeden z potenciálních dodavatelů – americká společnost NuScale Power dokonce na začátku letošního listopadu ukončila projekt výstavby prvního malého modulárního reaktoru v Utahu, protože se ukázal jako příliš nákladný.