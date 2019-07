Soupravy metra jsou na hraně životnosti. Praha je chce zrekonstruovat | E15.cz

Pražský dopravní podnik se rozhodl o dalších 15 let prodloužit životnost soupravám metra, které jezdí na linkách A a B. Tyto modernizované sovětské vozy už jsou na hranici své plánované patnáctileté životnosti, dopravní podnik však jejich výměnu v brzké době nechystá. Modernizace čeká i vlaky jezdící na lince C.

„Vzhledem k technické úrovni řešení aplikovaného při rekonstrukci a vzhledem k současnému technickému stavu těchto vlaků bylo rozhodnuto prodloužit provoz tohoto typu vlaku o dalších zhruba 15 let,“ uvedla mluvčí podniku Aneta Řehková. Soupravy typu 81-71M modernizovala plzeňská Škoda Transportation, která se v současnosti také stará o jejich kompletní servis.

Na trase A jezdí v současnosti 41 těchto vlaků, na „béčku“ je to 52 vozů. Na jaře byla zahájena zkušební oprava jednoho z nejstarších vlaků tohoto typu. „Cílem je podrobně ověřit technický stav vlaku a ověřit, zda bude nutno i u dalších vlaků provádět všechny předpokládané práce,“ řekla Řehková.

„Rozsah této údržby by primárně obsahoval kontrolu a výměnu zastaralých a opotřebovaných komponentů, jako jsou pohony, měniče,“ doplnila mluvčí Škoda Transportation Lubomíra Černá.

Dopravní podnik ani pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) nechtěli upřesnit, na kolik celková oprava vyjde. „Bohužel to stanovit nelze. Je možné, že provedená zkušební rekonstrukce nepřinese očekávaný efekt a bude se muset přistoupit ke složitější úpravě vozů. Případně budou vozy v tak skvělé kondici, že rekonstrukce nebudou časově ani finančně náročné. V této chvíli by se jednalo o čirou spekulaci,“ uvedl Scheinherr. Původní sovětské vlaky 81-71 jezdily v pražském metru od roku 1976, jejich modernizace na nový typ proběhly v letech 1999 až 2011.

„Již začínáme uvažovat o budoucí náhradě těchto vlaků za zcela nové soupravy,“ řekl Scheinherr. Zatím se však jedná o hudbu budoucnosti, dopravní podnik se nyní zaměřuje na novou linku metra D. „Aktuálně připravujeme specifikace pro nové vlaky pro linku D,“ řekla Řehková s tím, že veřejná zakázka na pořízení vlaků pro tuto trasu by měla být vypsána kolem roku 2021.

Příští rok navíc skončí dlouhodobé smlouvy se Škodou Transportation o údržbě souprav metra na linkách A a B. Dopravní podnik proto začne letos jednat o nových smlouvách řádově za miliardy korun. Například loni uzavřená patnáctiletá smlouva o servisu vozů na lince C se společností Siemens vyšla město na 7,5 miliardy korun.

Vlaky M1 od společnosti Siemens, které jezdí na lince C, čeká také rekonstrukce. Ta začne už v srpnu, vyměnit by se měly například čalouněné sedačky za plastové. Kromě toho proběhne generální oprava, která má prodloužit životnost souprav. „Ve vlacích metra M1 začne DPP generální opravy provádět už během letošního srpna. Ve všech 53 vlacích metra M1 bude trvat zhruba 4 až 5 let a má zajistit bezproblémové fungování vlaků na dalších 20 let," uvedl dopravní podnik.