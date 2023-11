Volkswagen chce do tří let dohnat Čínu. Co nastane, až skončí boje v Gaze | e15.cz

Továrna na baterie, takřečená gigafactory největší evropské automobilky Volkswagen Group v Česku nebude. Zatím. Po vzájemné schůzce minulý týden to oznámil premiér Petr Fiala (ODS) i šéf koncernu VW Oliver Blume. Na vině není neochota české strany, jak by se mohlo zdát z protestů v okolí letiště v Líšni u Plzně, kde by nová továrna mohla stát. Vina je na straně VW, který má momentálně jiné starosti. Rozvoj elektromobility nebude tak rychlý, není kam spěchat, naznačil Blume. Volkswagen má ale s přechodem na elektromobilitu velké problémy. Investice v řádu desítek miliard korun zatím nepřinášejí takové zisky, jaké by si firma představovala. Nejvíce se to týká vlajkové lodi koncernu, značky Volkswagen. Ta se chystá výrazně šetřit a srazit náklady na minimum, aby zvýšila ziskovost. I proto firma oznámila, že nebude momentálně nabírat nové zaměstnance.

Letadla evropských aerolinek mají už od roku 2025 vypouštět do ovzduší méně zplodin. Nové nařízení, které orgány Evropské unie definitivně schválily na konci října, ukládá evropským leteckým společnostem, aby až do roku 2050 postupně navyšovaly podíl takzvaného udržitelného leteckého paliva (SAF) a syntetického paliva v nádržích letadel. Těm prozatím dominuje „fosilní“ kerosin. Cena za čistší vzduch však bude vysoká, varují aerolinky i nezávislí odborníci. Obávají se výrazného zvýšení cen letenek, snížení konkurenceschopnosti evropských aerolinek, nebo až fatálního dopadu na menší letiště.

Rohanský ostrov dlouhá léta patřil řece, poté sloužil k průmyslovému rozvoji Libně a Karlína, následně jako úložiště výkopu z výstavby metra, až byl na dlouhá desetiletí zapomenut. Pozornost, která se k němu obrátila nyní, zastupuje i plán na nový park pro rekreaci obyvatel přilehlé nové čtvrtě i dalších Pražanů, kteří hledají tichý kout přírody v centru.

Cíl izraelských vojenských operací v Pásmu Gazy je jasný – definitivní porážka teroristů z Hamásu, kteří palestinskou exklávu ovládají. Izraelští představitelé ale zatím téměř nehovoří o tom, jaké jsou jejich záměry s územím a jeho více než dvěma miliony obyvatel. Klíčový spojenec Izraele, Spojené státy, ale již pracuje na konkrétních plánech a tlačí na Tel Aviv, aby začal více myslet na budoucnost. Variant uspořádání v Pásmu Gazy je několik, žádná z nich není ani zdaleka ideální.

