Praha od ledna zakáže sdílené elektrokoloběžky. Město reaguje na stížnosti obyvatel i vysokou nehodovost
Od ledna 2026 zmizí z pražských ulic sdílené elektrokoloběžky. Radní schválili v pondělí nový systém regulace sdílené mobility, který umožní provoz pouze kol a elektrokol s povolením Technické správy komunikací. Podle magistrátu koloběžky představují bezpečnostní riziko a často slouží spíše k zábavě turistů než jako dopravní prostředek. Ředitel poskytovatele koloběžek Lime pro Česko a Maďarsko Václav Petr uvedl, že firmu rozhodnutí mrzí a v Praze se zaměří na sdílená elektrokola.
Nový systém regulace připravuje město od loňska a bude založený na smlouvách mezi městskou Technickou správou komunikací (TSK) a provozovateli kol a elektrokol, která bude možné odkládat jenom na k tomu určených místech. Sdílené elektrokoloběžky tuto možnost mít nebudou, čímž se fakticky znemožní jejich poskytování. TSK je podle schváleného materiálu bude v případě neoprávněného parkování v ulicích odstraňovat.
Poskytovatelé povolených dopravních prostředků budou městu platit za využívání míst pro parkování poplatek 25 korun měsíčně za každé kolo či elektrokolo. Náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) materiál radním předložil již letos v červnu, nepodpořili jej však jeho koaliční partneři ze Spolu a STAN. V září pak zastupitelé radě uložili, aby zavedení systému schválila v říjnu s platností od ledna.
„Rozhodnutí nás nepřekvapilo, ale přesto nás mrzí - zvláště když vidíme, že v jiných světových metropolích, kde město s provozovateli bikesharingu umí vést konstruktivní dialog, mohou koloběžky velice dobře fungovat a sloužit občanům," uvedl ředitel Lime Petr. Firma podle něj v metropoli od roku 2021 provozuje kromě koloběžek i elektrokola. „Tento segment sdílené mikromobility se nám dlouhodobě osvědčuje i v dalších evropských městech a plánujeme do něj dále investovat i v Praze," řekl ředitel. Dodal, že firma se chce zaměřit na jednání s městem o nastavení pravidel pro bikesharing.
Elektrokoloběžky pouze jako zábava
Soukromoprávní postup, který město zvolilo, podle dřívějších Hřibových vyjádření ve společném stanovisku doporučila ministerstva dopravy, vnitra a průmyslu a obchodu. Sdílené elektrokoloběžky mají podle předloženého materiálu řadu negativních dopadů, jako je vysoká nehodovost, porušování dopravních předpisů či narušování veřejného pořádku.
Město chce podle dokumentu podporovat sdílenou mobilitu Pražanů, ale elektrokoloběžky nejsou často využívány jako dopravní prostředek, ale spíše zdroj zábavy na místech, které nejsou určeny k provozu jakéhokoli dopravního prostředku, jako jsou parky či chodníky. Zvolený postup se nemá dotknout soukromě vlastněných koloběžek Pražanů.
Radní Michal Hroza (TOP 09) po dnešním jednání rady dodal, že k řešení elektrokoloběžek vedení města vyzvali i zástupci zdravotnické záchranné služby. „V určitou hodinu po zavření pražských hospod se pražská záchranná služba věnuje z velké míry nehodám a zraněním, která si přivodí lidé právě na těch koloběžkách," řekl.
Elektrokoloběžky dlouhodobě kritizuje radnice Prahy 1, která k tomuto a dalším tématům ohledně turistického ruchu souběžně s uplynulými sněmovními volbami uspořádala místní referendum. V tom obyvatelé první městské části podpořili snahy o omezení, ale zároveň i úplný zákaz elektrických koloběžek v centru. Praha 1 také v srpnu umístila značky zakazující vjezd elektrickým koloběžkám do Nerudovy ulice.