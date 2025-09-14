Z LinkedInu udělal byznys. Nyní česká firma expanduje do USA
Na začátku loňského roku se Petr Mareš pustil do byznysového odvětví, které ani v Česku, ani jinde na světě nepatří zrovna k obvyklým. Vsadil na budování marketingu firem prostřednictvím LinkedInu a nyní se zdá, že mu tato sázka na nejistotu vyšla. Jeho společnost Blueprints uzavřela strategické partnerství s konkurenční americkou firmou B2Linked, což Marešovi a jeho týmu otevírá cestu do USA za těmi největšími klienty.
Rozhodnutí pomáhat firmám růst přes LinkedIn nebylo pro Mareše vstupem do úplného neznáma. V oblasti digitálního marketingu působí dvě dekády a několik let strávil například v agentuře H1 (dnes součástí GroupM Nexus, pozn. aut.). LinkedIn marketing ho navíc táhnul vždycky. Jeho „posedlost“ sítí dokládá i fakt, že na svém soukromém profilu má přes 28 tisíc sledujících, což je na české poměry více než solidní číslo.
Na český trh přivedl také technologickou společnost Invibes Advertising specializující se na digitální reklamu, které dělal obchodního ředitele. „Kvůli válce na Ukrajině a energetické krizi však firma řekla, že zavírá některé trhy, včetně toho českého. Dostal jsem ale nějaké odstupné a měl jsem čas si zapřemýšlet. V tu chvíli jsem si uvědomil, že to chci zkusit sám na sebe,“ popisuje Mareš.
Loni na jaře se proto rozhodl zacílit svou firmou Blueprints, kterou si jako právní identitu založil už o šest let dříve, výhradně na LinkedIn marketing. „LinkedIn má na rozdíl od ostatních reklamních kanálů tu výhodu, že jsou tam dostupná naprosto přesná data. Je vidět, kde daný člověk pracuje, jakou školu vystudoval nebo jak dlouho na své pracovní pozici působí. Díky tomu můžeme skvěle definovat cílovou skupinu,“ říká Mareš, jehož firemní tým má aktuálně pět lidí.
LinkedIn je podle něj navíc jako reklamní kanál stále pro mnoho firem neobjevený a využívají ho hlavně ty největší ve svých oborech. „V Česku je to téměř nula a celosvětově tam jsou hlavně ty největší firmy, často softwarové, jako Google, Salesforce nebo Microsoft. A právě na tenhle segment firem bychom se chtěli zaměřit,“ vysvětluje s tím, že právě v malém využití LinkedIn reklamy viděl příležitost pro svůj byznys.
Jeho Blueprints má momentálně pět klientů. Mezi nimi je například architektonická firma XTEND DESIGN nebo poradenská společnost JK Advisory zaměřující se na segment komerčních nemovitostí. „Cílíme na firmy, které mají stovky zaměstnanců, a chceme, aby měly k dispozici alespoň vyšší tisíce eur měsíčně na LinkedIn marketing. To se může zdát jako hodně, ale jeden deal, který pak získají díky platformě, zaplatí tu kampaň hned několikanásobně,“ uvádí Mareš a dodává, že se chce zaměřovat zejména na oblasti realit, investic, softwaru jako služby a technologií. Na obzoru se navíc firmě rýsuje pětice dalších klientů.
Klíčem je osobní přístup
Běžná praxe je, že Blueprints nespravuje pouze firemní LinkedIn účet, ale většinou také tři takzvané C-level profily, tedy účty top manažerů z dané firmy. „Skvěle to dělá například šéf Mercedesu Ola Källenius. Když mají nový model, tak dá na svůj účet příspěvek, který zase cílí na šéfy jiných firem, kteří by si ten Mercedes mohli koupit. Tím propaguje jak sebe jako značku, tak i firmu, což je teď aktuálně nejlepší forma marketingu na LinkedInu. Líp se nakupuje od konkrétního člověka, ta efektivita je tam asi dvakrát větší,“ popisuje.
Firmám navíc nepomáhá pouze s reklamou či tvorbou obsahu. Pomocí sítě hledá jednotlivým společnostem třeba i nové zaměstnance. „Sháníme zaměstnance s různými specifikacemi a tím, když vyvěsíte na LinkedInu inzerát, tak to zároveň přivede na účet firmy nové sledující a buduje to povědomí,“ vysvětluje propojenost celého systému.
Cesta do USA
Před Blueprints se nyní otevírá další kapitola. Po několikaměsíčních vyjednáváních uzavřela strategické partnerství s americkou společností B2Linked, která patří k předním světovým hráčům v oblasti LinkedIn reklam. Firma založená v roce 2014 AJ Wilcoxem spravuje některé z největších inzerentských LinkedIn účtů. Mezi svými klienty má například společnost Domo poskytující cloudové služby, jejíž roční obrat přesahuje 300 milionů dolarů, tedy více než 6 miliard korun, nebo jednu z předních platforem pro nábor zaměstnanců Hired.
„Na některých klientech budeme spolupracovat. Pokud my budeme chtít dostat klienta do USA, tak pomůžou oni nám, a pokud naopak B2Linked bude chtít dostat svého klienta do Evropy, tak zase budeme pomáhat my jim,“ vysvětluje Mareš podstatu spolupráce, která pro Blueprints představuje ideální možnost pro vstup na americký trh.
Ten přináší i možnosti spolupráce s místními firmami, které na LinkedIn marketing vynakládají mnohonásobně větší částky než evropské společnosti. „Rozpočty se tam pohybují v jiných číslech. Mnoho tamních firem, se kterými B2Linked spolupracuje, dává do sítě statisíce dolarů měsíčně. Pro nás to znamená i možnost naučit se pracovat s mnohonásobně většími objemy peněz. Amerika je oproti Evropě pětkrát větší v rámci nákupních cen na LinkedInu a minimálně třikrát větší co do konkurence,“ uvádí Mareš.
Vizi pro Blueprints má už nyní přesně stanovenou. „Můj cíl je dosáhnout obratu půl miliardy v horizontu pěti let s týmem patnácti až dvaceti lidí. To je obdobný počet lidí, jaký má nyní B2Linked. Díky expertíze na jeden konkrétní kanál jsme schopní pracovat efektivně, takže na jednoho klienta stačí většinou jeden člověk. Ale hlavně chceme mít pohodovou firemní kulturu a neřešit, jestli někdo chodí do kanceláře nebo ne. Stavím to na důvěře,“ uzavírá.