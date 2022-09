Armáda chce za miliardy korun pořídit další obrněná vozidla Titus | E15.cz

Armáda by chtěla pořídit další obrněná vozidla Titus za asi 3,6 miliardy korun. Na jednání výboru pro obranu to řekl první zástupce náčelníka generálního štábu Ivo Střecha. Nákup by se mohl uskutečnit v letech 2025 až 2027 a obrněnci by nahradily zastaralá velitelská nebo spojovací vozidla. Počet pořizovaných strojů zástupci resortu neupřesnili.