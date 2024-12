„Přecházíme na jinou organizační strukturu(...). Musíme měnit logistiku jednotky a uzpůsobovat ji nové technice, což samozřejmě využijeme i v novějších řadách leopardů. Je to postupný odchod od sovětské techniky. A byť jsou tanky Leopard 2A4 starší platforma, pořád nám to pomáhá jednak odejít k moderním západním standardům a standardizované munici. A mají i lepší jízdní vlastnosti, kvalitní kanon a představují především větší ochranu osádek,“ popsal náčelník generálního štábu AČR Karel Řehka. V tancích Leopard 2A4 je oproti starším vozidlům se třemi vojáky osádka čtyřčlenná. Tvoří ji řidič, nabíječ, střelec a velitel. Ve východní technice byl nabíjecí automat, proto mohla mít osádka tanku o jednoho člena méně.

S potřebou vyššího počtu členů osádky roste i požadavek na vyšší počet tankistů u armády. Plánovaná personální kapacita je zatím naplněna zhruba do poloviny. Armáda dostala prvních 14 tanků darem od Německa jako ocenění za vojenskou pomoc Ukrajině. Dalších 14 má přislíbeno a čeká na jejich dodání. Počátkem prosince uzavřelo ministerstvo obrany smlouvu s německou společností Rheinmetall Landsysteme na nákup dalších 14 bojových tanků Leopard 2A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH. Tanky by měla česká armáda mít do konce roku 2026. Do té doby chce rovněž doplnit personál pro jejich obsluhu.

Česko koupí 14 tanků Leopard za několik miliard. Němci je dodají do dvou let Česko už dříve od Německa dostalo darem 28 tanků Leopard 2A4 a dvě vyprošťovací vozidla Büffel 3 jako ocenění za vojenskou pomoc Ukrajině. První polovina dorazila do ČR v letech 2022 a 2023, všech 28 darovaných tanků by podle ministerstva měla česká armáda převzít do konce roku 2025. Celkem by tak měla mít 42 tanků Leopard 2A4 a dvě vyprošťovací vozidla. Nákup podle ministerstva zahrnuje pořízení 14 tanků včetně zástavby komunikačních a informačních systémů, dílenských prostředků, souvisejícího materiálu a počáteční zásoby munice. „Zároveň ministerstvo obrany dokončuje jednání o servisní smlouvě, která v budoucnosti zajistí schopnost servisu těchto tanků na území České republiky subjekty českého obranného průmyslu," uvedl dnes úřad v tiskové zprávě. Nákupem Česko podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) pokračuje v modernizaci tankového vojska a celé armády. „Jde o další krok, abychom se zbavili staré ruské výzbroje a zároveň abychom zvýšili naše schopnosti," uvedla. Německé tanky Leopard 2A4 nahrazují stroje sovětské výroby T-72, které už podle ministerstva nesplňují podmínky moderního bojiště. „Bojové schopnosti tanků T-72, ať už z hlediska palebné síly či ochrany osádky, jsou pro vedení intenzivní bojové činnosti značně omezené," uvedlo. Tanky Leopard podle ministerstva umožní užší spolupráci se spojenci v Severoatlantické alianci (NATO), sdílení kapacit i snazší dostupnost náhradních dílů. „Výhodou je i sjednocení ráže munice," dodal úřad. Letos v červnu také vláda rozhodla o přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků Leopard 2A8 s dalšími evropskými zeměmi v čele s Německem. Za až 77 tanků v šesti modifikacích by mělo Česko zaplatit 52,1 miliardy korun. Česká armáda by mohla mít po roce 2030 až 122 tanků Leopard ve verzích 2A4 a 2A8.

Na nynějším cvičení na Doupově jde o první masivnější nasazení Leopardů 2A4 ve výcvikovém prostoru v Česku. „Doteď jsme jsme byli na základním výcviku osádek, kdy jsme se potřebovali přeškolit z té sovětské techniky na tuto západní. Potřebovali jsme získat zkušenosti a know-how, jak ovládat tento tank. Ze 14 tanků tohoto typu, které zatím AČR má, jich cvičí na Doupově deset,“ uvedl velitel 73. tankového praporu Tomáš Suchý. V armádní struktuře jde o jediný tankový prapor. Do budoucna by měl mít tři roty dohromady se 42 tanky.

„Toto cvičení nám umožní otestovat naši připravenost a schopnost spolupracovat v reálných podmínkách, které se co nejvíce přibližují realitě bojiště. Naším cílem je nejen zlepšení bojových dovedností, ale také posílení týmového ducha všech členů praporu,“ dodal Suchý.

Vojenský prostor Doupov nabízí podle Suchého pro tankové cvičení rozsáhlý prostor pro simulaci různorodých scénářů, od boje v zástavbě po operace v otevřeném terénu. I počasí je zde pestré a proměnlivé, což zajišťuje pro cvičící vojáky autentické podmínky.

Vojenský újezd Hradiště, známý také pod názvem Doupov podle své polohy v Doupovských horách, je s rozlohou 28 tisíc hektarů největším výcvikovým prostorem české armády. K výcviku vojáků slouží více než 70 let.

Na Doupově letos v září cvičili s českou armádou, konkrétně strakonickým 252. protiletadlovým raketovým oddílem, také vojáci z Lotyšska a ze Slovenka při mezinárodním cvičení Tobruq Arrows 2024, kdy trénovali protiletadlovou střelbu na vzdušné cíle menších rozměrů, například na drony.