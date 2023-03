České důchodce čeká nevídaný propad životní úrovně | e15.cz

Důchodový systém se řítí do propasti, nejvíc na to doplatí dnešní třicátnici

Důchodový systém se řítí do propasti. Všichni to vědí, ale politici s tím nic nedělají. A už ani neudělají. To jsou hlavní závěry analýzy společnosti Cyrrus. Demografie je neúprosná a zatímco nyní na jednoho důchodce připadají více než tři ekonomicky aktivní lidé, v dalších dekádách tento poměr klesne pod 1:2. Spolu s tím se výrazně zvýší rozdíl mezi důchody a průměrnou mzdou. Nejhůře dopadne ročník 1985.