Česko pošle do jednotek rychlé reakce NATO 800 vojáků | E15.cz

Česká armáda by měla přispívat do aliančního projektu vyšší připravenosti pozemní jednotkou o velikosti praporu, tedy asi 800 vojáky a zhruba 200 kusy techniky. Na setkání s novináři to řekl náčelník generálního štábu Aleš Opata. Vojáci nyní analyzují své možnosti. O projektu ve středu a ve čtvrtek jednali v Bruselu za účasti ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) ministři obrany zemí NATO.