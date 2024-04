Česká národní banka si historicky poprvé nechává vypracovat posudky realizace své měnové politiky. Cílem materiálů, na kterých nezávisle pracují hned tři vysokoškolské instituce, má být mimo jiné nejen přesnější schopnost ČNB předvídat budoucí vývoj ekonomiky, ale i potenciální restart vztahů mezi centrální bankou a vládou. Guvernér České národní banky Aleš Michl to zdůraznil na úterním Diskusním fóru ČNB v Pardubicích. Výsledky posudků by měly být známy do konce letošního roku.