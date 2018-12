Diag Human tlačí na stát | E15.cz

Firma žalující Česko žádá poslance, aby sumu přesahující třináct miliard korun zahrnuli jako pohledávku do výdajů státního rozpočtu.

Spletitá a roky se táhnoucí kauza kolem společnosti Diag Human rozhodně nekončí. Původně obchodní spor a nově rok stará mezinárodní arbitráž se znovu dostaly na půdu Poslanecké sněmovny. Deník E15 má k dispozici dopis advokátní kanceláře zastupující společnost Diag Human adresovaný ústavně-právnímu výboru sněmovny. Ten je v dopise informován o splatné pohledávce za Českou republikou jako o výdaji státního rozpočtu roku 2019.

„Prvá pohledávka plyne z konečného rozhodčího nálezu ze dne 4. srpna 2008 uznaného pravomocně soudy Lucemburského velkovévodství. Částka ke dni 18. června 2017 činí 13 miliard, 69 milionů, 561 tisíc a 524 korun rostoucích od tohoto dne o částku 1,29 milionu korun denně na úrocích z prodlení,“ píše se v dokumentu, stejně tak jako to, že „český stát uniká před věřitelem a jeho představitelé to otevřeně přiznávají“.

Další uplatněný nárok pak podle dokumentu plyne z dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českem a Švýcarskem a i tento nárok má splňovat kritéria výdajové rozpočtové položky. V mezinárodní arbitráži přitom Diag žaluje Českou republiku o miliardu dolarů.

„Nemohu nic komentovat, nejsem zproštěn mlčenlivosti,“ reagoval na dotaz E15 advokát Jan Kalvoda zastupující společnost Diag Human. „Dopis z advokátní kanceláře na výbor dorazil, zatím jsme jej neřešili. Je na vládě, aby se s Diag Human soudila či dohodla,“ sdělil deníku E15 předseda sněmovního výboru Marek Benda. Podle oslovených poslanců to sněmovna řešit nemůže a jsou to jen lobbistické pokusy celou věc ovlivňovat.

„Takových dopisů chodí do sněmovny více,“ říká další člen výboru, který si nepřál být jmenován. Na dotaz deníku E15, zda se dají požadované částky ještě „vetknout“ do výdajové stránky rozpočtu na příští rok, ministerstvo financí uvedlo, že je to předčasná otázka. Úřad Aleny Schillerové zatím zpracovává odpověď na vyjádření žalobce v případu mezinárodní arbitráže, odesílat ji druhé straně bude během několika měsíců. „Nadále platí, že ministerstvo financí vznesené nároky odmítá,“ uvedl za úřad Zdeněk Vojtěch.