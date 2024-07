Cesta ke Slapské nádrži bude o prázdninách jen pro otrlé. Alespoň z pohledu rekreantů, kteří do populární letní destinace zamíří z Prahy. Tento týden začala na hlavní výpadovce směrem na Slapy uzavírka v centru Davle. A kdo už se přes řadu nekomfortních objížděk k vodě dostane, musí počítat s tím, že u jedné z nejoblíbenějších slapských pláží už nezaparkuje.

Se začátkem hlavních prázdnin se v trampy proslavených končinách zhruba třicet kilometrů jižně od Prahy spojilo několik zásadních dopravních omezeních zároveň. Tím nejviditelnějším je uzavření průjezdu městysem Davle u soutoku Sázavy a Vltavy.

Práce na výměně povrchu silnice tam začaly už v květnu, tehdy je ale doprovázela jen částečná uzavírka. „Práce na této silnici jsou v souladu s harmonogramem a budou dokončeny na konci prázdnin,“ popisuje průběh rekonstrukce mluvčí Krajské správy údržby silnic Petra Kučerová.

Cesta z jižního okraje hlavního města například na pláž v Nové Rabyni by se při dodržení navržené oficiální objízdné trasy pro osobní automobily protáhla jízdou přes Břežanské údolí a Jílové u Prahy z půlhodiny o zhruba pětadvacet minut a stejný počet kilometrů.

Kdo by si chtěl prodloužit cestu teoreticky jen o deset minut bezprostřední objížďkou Davle přes okolní obce Sloup a Masečín, musí počítat hlavně s adrenalinovým zážitkem. Na úzkých silničkách se tam leckdy pořádně nevyhnou ani dvě osobní auta, v létě tam navíc davelskou uzavírku objíždějí autobusy.

Podle dřívějšího vyjádření Jany Balejové pro e15 z dopravního oddělení městského úřadu v Černošicích, který uzavírky a objížďky řeší, má ale přerušení hlavní tepny na Slapy v první řadě zohledňovat potřeby místních obyvatel a ne rekreantů. Cílem prý bylo naplánovat práce na silnici tak, aby neovlivnily dopravu dětí do školy.

Úniková hra

Jedním z dalších důsledků tímto způsobem naplánovaného rozkopání centra Davle však je, že dochází k souběhu hned několika zásadních uzavírek v okolí. Z toho se i díky relativní blízkosti hlavního města stala vyhledávaná lokalita pro bydlení i rekreaci. Pro všechny, kteří se chtějí pohybovat mezi Prahou a oblastí mezi Vltavou a Sázavou, tak dopravní omezení znamená nutnost strávit dlouhé desítky minut na cestě navíc.

Od jara je totiž až do konce roku neprůjezdný most Edvarda Beneše ve Štěchovicích, přes který šlo z hlavní výpadovky směrem k obci Slapy odbočit do Hradištka, Krňan a případně pokračovat na jednu z nejfotogeničtějších českých vyhlídek Máj nebo oblíbenou pláž v areálu státních Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (VOLAREZA) u Slapské nádrže v Měříně.

V areálu, jehož součástí jsou kromě hotelu a aquaparku i rekreační chatky, během prázdnin už nemůže zaparkovat ten, kdo se přijel byť jen na pár hodin smočit do Vltavy. Jinde v obci parking zoufale chybí. Vedení měřínského areálu do něj vpouští jen vozidla ubytovaných hostů nebo návštěvníků aquaparku.

„Víkendový nápor více než 800 aut s externími návštěvníky by už byl nad naše kapacity a následné parkování vozidel na travnatých plochách poblíž ubytovacích zařízení bylo značným terčem kritiky téměř všech ubytovaných klientů,“ vysvětluje ředitelka měřínského hotelu Eva Dobrevová.

Podle ní je omezení nutné z důvodu nedostatku personálu, který by se věnoval úklidu a prodeji občerstvení. „Areál jsme neuzavřeli, ale chceme umožnit vstup limitovanému počtu osob, které budeme schopni zvládnout a nezkazit neúměrným náporem externích návštěvníků dovolenou těm, kteří si u nás zakoupili ubytovací služby,“ dodává ředitelka s tím, že kapacitu vozidel o víkendech bude muset regulovat i do budoucna.

Měřínská pláž patří kvůli své udržovanosti i výhledům na skály k těm oblíbeným.|jan vavra

Částku, kterou by si mohli uchazeči o práci v měřínském rekreačním areálu vydělat, Dobrevová nesdělila. Podle ní je hlavní problém obecný nezájem o sezonní práce, který mnohdy vůbec nesouvisí s výší nabízené odměny.

„V posledních letech čelíme absenci zájmu a nabízenou sezonní práci formou brigády převážně u studentů. Bohužel i přezíravý a mnohdy necitlivý přístup klientů k těmto základním pracovníkům nebo ještě nedospělým brigádníkům je od zájmu k takové práci odrazuje,“ dodává ředitelka, podle které hraje roli také zpřísnění dohod o provedení práce.

Most na spadnutí

Zrovna Měřín nebo vyhlídka Máj leží na tom břehu Vltavy, kam se dá během léta dojet snadněji než třeba k Nové Rabyni nebo Ždáni. Zatím. Na Máj i do Měřína lze sice dojet z Jílového u Prahy přes Kamenný Přívoz, jenže dopravní komplikace nastane dříve nebo později i tady.

Konec července bude podle informací na facebookovém profilu obce Lešany most v Kamenném Přívozu během dosud finálně neurčených dvou dnů úplně uzavřen kvůli instalaci speciálních bran, které umožní vjezd jen vozidlům svou šířkou nepřesahujících dva a půl metru.

Záměrem je omezit přetěžování mostu, který je v havarijním stavu. Z toho důvodu vlna uzavírek a objížděk jižně od Prahy letošním rokem neskončí. „V současné době probíhá příprava projektu na opravu resp. stavbu nového mostu v Kamenném Přívoze. Pokud všechny procesy vedoucí k opravě půjdou bez problémů, předpokládáme, že bychom v lednu 2025 zahájili opravy, konkrétně přípravné práce, výstavbu lávky pro pěší, následnou demolici a stavbu mostu nového,“ popsala mluvčí středočeských silničářů Kučerová.

Omezení parkování se může výhledově týkat i vyhlídky Máj. Podrobnosti zde >>>