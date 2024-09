Do budoucna by podle hlavy státu mohly být volby pouze jednodenní a mělo by být možné hlasovat i elektronicky. Své budoucí zástupce v horní komoře Parlamentu si dnes vybírají voliči z 22 senátních obvodů. Volební účast se dopoledne většinou pohybovala mezi deseti až 15 procenty. Prezident to řekl poté, co dnes dopoledne odvolil v Černoučku na Litoměřicku ve druhém kole senátních voleb.

Lidé by podle něj mohli hlasovat nejenom fyzicky, ale časem i elektronicky. Byl by také pro zavedení pouze jednodenní volby, namísto stávajícího sytému, kdy lidé volí do Parlamentu od pátečního do sobotního odpoledne.

Voliči z 22 senátních obvodů dnes dokončí volbu svých budoucích zástupců v horní komoře Parlamentu. Svými hlasy rozhodnou mimo jiné o tom, nakolik posílí opoziční hnutí ANO, které má šanci poprvé nominovat svého zástupce do vedení Senátu. Volební místnosti budou otevřené do dnešních 14 hodin.

Prezident Pavel s manželkou přijeli domů do Černoučku dnes po návratu ze Spojených států. Prezident přiznal, že má ještě trochu "rozhozený den a noc". Uvedl, že se na zpáteční cestě seznamoval s aktuální situací na české politické scéně. Své stanovisko k první vážné vládní krizi, kdy jsou Piráti na odchodu z kabinetu, chce dát poté, co se v pondělí setká s předsedy vládních stran a premiérem Petrem Fialou (ODS).

Černouček patří do senátního obvodu Litoměřicko, kde mezi sebou ve druhém kole soupeří Ondřej Štěrba (ANO) a stávající senátor Ladislav Chlupáč (ODS). Prezident řekl, že si měl z koho vybrat. "Člověk by si asi našel vždycky někoho, kdo by mu možná vyhovoval ještě lépe, ale vždycky volíme z toho, co je k dispozici, ne z ideálu," uvedl prezident. Volební účast v Černoučku byla dnes k jedenácté hodině zhruba 27 procent, řekla ČTK starostka Lucie Kavánová (SNK Černouček 2022). Volební účast na Litoměřicku ve druhém kole senátních voleb před šesti lety byla 16,50 procenta.