Fiala chce mít do 14 dnů jasno o ministerstvech. Koalice o důvěru žádat nebude

Premiér Petr Fiala (ODS) nevidí důvod pro to, aby koalice ve Sněmovně po případném odchodu Pirátů z vlády žádala o důvěru. Řekl to v neděli v televizi CNN Prima News. Na programu kabinetu se nic nezmění a zároveň koaličním poslancům zůstane většina, uvedl. S Piráty má koalice v dolní parlamentní komoře 108 hlasů, bez nich 104.

„Programové prohlášení vlády, se kterým jsme získali důvěru, trvá dál,“ řekl Fiala. Považoval by takový krok za show pro opozici. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura tento týden České televizi řekl, že chce s hnutím ANO jednat o možném vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. ANO se o věci poradí na poslaneckém klubu.

Opoziční ANO a SPD mají dohromady 91 mandátů, pro vyvolání hlasování o nedůvěře je potřeba 50 podpisů zákonodárců. Nezařazeným je Ivo Vondrák, bývalý poslanec ANO.

Fiala chce, aby do středy bylo jasno o koalici, do 14 dnů má být vláda kompletní

Premiér Petr Fiala také řekl, že chce, aby nejpozději do středy bylo úplně jasno o podobě koalice, do 14 dnů má být kabinet úplný, funkční a akceschopný. Předseda vlády nevyloučil možnost, že by se při odchodu Pirátů z vlády zrušil post ministra pro legislativu, ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo zahraničí by si mohly v takovém případě rozdělit hnutí STAN a ODS.

Premiér v úterý oznámil své rozhodnutí navrhnout Pavlovi k pondělí 30. září odvolání vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení. Bartoš premiérův krok označil za podraz, neboť s ním jednal o několik hodin dříve a podle končícího šéfa Pirátů Fiala nic podobného nenaznačil. Ministerskému předsedovi později oznámil, že v kabinetu končí Piráti jako celek.

Fiala dnes řekl, že větší rekonstrukci vlády neplánuje. „Chci, aby do středy nejpozději bylo úplně jasno. Ve středu řeknu veřejnosti, jak to bude. Chtěl bych, abychom do 14 dnů měli vládu úplnou, funkční, akceschopnou, efektivní,“ poznamenal.