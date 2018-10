Firmám okolo Farmy Čapí hnízdo se daří, ze ztráty se dostala Imoba i skupina SynBiol | E15.cz

Skupina SynBiol se dostala z předloňské ztráty 181,7 milionu korun do čistého zisku 40,4 milionu. Konsolidované tržby zvýšila o 15,1 procenta na 3,9 miliardy korun. Hospodářské výsledky zveřejnila i společnost Imoba, kterou SynBiol vlastní. Také ona se přehoupla do černých čísel. Ze ztráty 192 milionů korun se dostala do čistého zisku 401,5 milionu korun. Vyplývá to z výročních zpráv firem zveřejněných ve Sbírce listin. Imoba je majitelem Farmy Čapí hnízdo.