Firmy budou muset zveřejňovat své skutečné majitele. Klíčovou novelu projednají poslanci | E15.cz

Poslanci tento týden opět projednají novelu o evidenci skutečných majitelů firem, která by po několika letech měla otevřít rejstřík veřejnosti. Lidé by se tak měli dozvědět, kdo například vlastní firmy ukryté v daňových rájích či komu patří svěřenské fondy. Předpis do dolní komory vrátil Senát, který chce navíc zakázat poskytování dotací firmám, které mají v evidenci nesrovnalosti. Po projednání ve sněmovně zamíří zákon k podpisu prezidentu Miloši Zemanovi.

Zákaz poskytování dotací a veřejných zakázek společnostem, u kterých panují pochybnosti o pravdivosti údajů v evidenci, podporují zejména opoziční poslanci. „Podpoříme senátní verzi. Praktiky a střet zájmů premiéra země jsou každodenním mementem nutnosti zákazu poskytování dotací firmám, které mají v evidenci svých skutečných majitelů jednoznačné nesrovnalosti,“ říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Domnívám se také, že zadavatelé výběrových řízení zkrátka musí požadovat po uchazečích informace o jejich majitelích,“ dodává.

Podpořit senátní verzi chtějí také Piráti, občanští demokraté, Starostové nebo lidovci. Sama ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), která zákon předkládá, se k navrhované změně staví neutrálně. Zatím není jasné, jak se k variantám postaví vládní strany a komunisté. „Stanovisko budeme vědět až po úterním jednání našeho poslaneckého klubu,“ uvedl pouze za poslance ČSSD Jan Chvojka.

Pokud ovšem neprojde senátní verze, jsou opoziční poslanci připraveni podpořit původní sněmovní návrh. „V současné době jsou pro nás přijatelné obě varianty. Podpoříme ten senátní, protože vnímáme, že situaci zlepšuje, když neprojde, podpoříme verzi sněmovní,“ řekl lidovecký poslanec Jan Bartošek.

Novela zákona je potřeba v současnosti zejména proto, že česká evidence nesplňuje kritéria evropské směrnice, která požaduje, aby údaje v rejstříku byly veřejné. Nyní je evidence dostupná jen pro úzký okruh lidí a úředníků. Za nezapsání firmy do evidence zatím nehrozí ani sankce, čehož využívají statisíce subjektů, a nijak se neověřuje pravdivost zapisovaných údajů. To by se mělo změnit nehledě na to, která z verzí projde.

Debata o evidenci skutečných majitelů firem se vede především v souvislosti s premiérem Andrejem Babišem (ANO), který své firmy vložil do svěřenských fondů. Původní verze novely, kterou připravila Benešová, podle kritiků umožňovala Babišovi vyhnout se přiznání, že koncern Agrofert ve skutečnosti patří jemu, musel by se přiznat jen k vlastnictví svěřenských fondů. Sporné ustanovení nakonec sněmovna po nátlaku opozice na podzim vyškrtla.