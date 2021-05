Hamáček odvolal Netolického z dozorčí rady České pošty | E15.cz

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) odvolal pardubického hejtmana Martina Netolického (ČSSD) z dozorčí rady České pošty. Informaci serveru Info.cz potvrdila mluvčí ministerstva Hana Malá. Odvolání přišlo den poté, co se ukázalo, že Hamáček s Netolickým mluvili o ministrově plánované cestě do Moskvy. Netolický nevyloučil, že odvolání a zmíněná schůzka souvisejí. K důvodům jeho odvolání by se měl vyjádřit Hamáček, řekl hejtman. Informaci o odvolání dostal e-mailem od svého nástupce v radě Martina Kuby (ODS).