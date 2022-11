Inflace udeřila i na jazykové kurzy. Klesl zájem o výuku ruštiny | E15.cz

Ve většině oslovených jazykových škol se ceny zvýšily o 5 až 10 procent. „Chtěli jsme, aby kurzy byly dostupné, protože náklady rostou všem. Vzhledem k rostoucím cenám energií, nájmů i zvyšujícím se platům lektorů bude ale zdražení u zimních kurzů nezbytné,“ uvedla ředitelka pražské jazykové školy Elvis Michaela W. Miller.

Podobně je to i v jazykové škole Glossa. „Ceny prezenčních jazykových kurzů pro veřejnost se v naší jazykové škole proti loňskému roku o něco zvýšily, nárůst je ale menší, než by odpovídalo inflaci. Cena online kurzů zůstala beze změn. Úpravy ceny souvisejí zejména s náklady na provoz učeben. Pokračujícím studentům poskytujeme slevy tak, aby se jich cenové změny dotkly co nejméně,“ řekl ředitel David Dvorský. V jazykové škole Correct se ceny zvýšily o 10 procent.

Z(a)tracená čísla 12. díl - Koruna

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Zároveň se zvýšením cen také klesl zájem o skupinové kurzy. V Correctu pozorují mírný útlum zájmu, a to o 15 procent. „Myslím, že nezbytné navyšování cen kurzů zájem o studium ještě sníží a kurzy už také nemusejí být dostupné každému, což je škoda. V tomto ohledu se možná nakonec zvýší zájem o online kurzy, které mohou být o něco levnější proti kurzům docházkovým, byť i zde se projeví náklady na energie a vyšší ocenění lektorů,“ uvedla Michaela W. Miller z Elvisu. V Glosse čekali po covidovém období spíše obnovení poptávky. To zatím nenastalo, do budoucna se ale stále chystají nabízet široký výběr kurzů pro veřejnost.

Stejně tak porostou ceny pomaturitního studia jazyků, které využívá mnoho středoškolských absolventů. Mají totiž díky němu po celý rok status studenta. „Ceny na tento školní rok jsme tvořili ještě před krizí, takže jsme je letos nakonec nechali v původní výši. O cenách na příští rok jednáme, budeme muset reflektovat velký nárůst cen energií i mezd. Předpokládáme nárůst o nejméně 7–10 procent,“ uvedla Michaela W. Miller.

Z cizích jazyků výrazně klesl zájem o ruštinu. „Kvůli současné situaci zájem o kurzy ruštiny klesl, což je pochopitelné. Výuku ruštiny ale budeme nabízet i nadále,“ uvedl ředitel jazykové školy Glossa David Dvorský. To potvrzuje i Marcela Hergesselová, předsedkyně Asociace jazykových škol. „Ve firmách zájem o ruštinu výrazně upadl, protože zaměstnanci už nejsou vysíláni do Ruska,“ dodala.

Během pandemie přešly jazykové školy na online výuku a většina z nich ji ve své nabídce nechala i v právě probíhajících semestrech. „Část studentů si online kurzy oblíbila, a proto online kurzy po pandemii pravidelně do nabídky zařazujeme. 90 procent jich ale upřednostňuje kurzy prezenční,“ uvedl Václav Solich z Correctu.

Na tom, že pokud mají všechny zúčastněné strany kvalitní připojení k internetu a potřebnou techniku, tak je online výuka naprosto srovnatelná a stejně efektivní jako prezenční výuka, se shodují všechny oslovené jazykové školy. Co se týče firemních kurzů, řada firem teď už vyžaduje pouze ty online. „Mnoho z nich není ani ochotno hradit cestovní náklady,“ uvedla předsedkyně Asociace jazykových škol Marcela Hergesselová.