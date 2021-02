Jarní prázdniny: Pandemie vyhání Čechy na lyže do Bulharska | E15.cz

Během nynějších jarních prázdnin na pozadí koronakrize mají rodiče více starostí než obvykle s tím, kam s ratolestmi vyrazit. Tradičním řešením by byly české hory a jejich sjezdovky, jenže s tím je letos problém. Prodejci zájezdů ale uvádějí, že se Češi přeci na hory přece jen vydávají. Místo tuzemských kopců však volí ty bulharské.

Cestovní kancelář Alexandria podle marketingového ředitele Petra Šatného zaznamenala na jarní prázdniny největší zájem o lyžování v Bulharsku. Je jednou z mála evropských zemí, kam mohou Češi na sjezdovky vyrazit. Při vstupu do země je ale nutné prokázat se negativním testem na koronavirus, které nesmí být starší 72 hodin.

O zimní pobyt v Bulharsku je podle Šatného letos výrazně vyšší zájem než v předchozích letech. Alexandria nabízí pobyty s vlastní dopravou i letecky. „Hotely jsou v Bulharsku v provozu, fungují hotelové restaurace. Otevřená jsou ve většině případů také wellness,“ doplňuje Šatný.

Čekání na dobré zprávy

Češi na druhé straně zcela nezanevřeli na pobyty v tuzemských horách. Byť musejí pobyty kvůli nefungujícím skiareálům plánovat trochu jinak. Podle cestovních kanceláří se poměrně rychle vyprodaly všechny možné pobyty v Krkonoších nebo na Šumavě. Souviset to může s tím, že Češi stále doufají v uvolnění koronavirových opatření.

„Lidé s rodinami na jarní prázdniny každoročně vyrážejí na hory, nejčastěji do Itálie, Rakouska a do Krkonoš. To teď není možné. Je ale vidět, že Čechům hory scházejí a neustále se dotazují, zda už se hotely a sjezdovky budou otevírat a jestli nemáme nějaké příznivé informace,“ uvedla mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

Hurá do Egypta

Lidé, kteří chtějí přece jen vycestovat, volí podle Řezníčkové dovolenou v Egyptě, na Zanzibaru a Maledivách nebo ve Spojených arabských emirátech. „Určitě letos evidujeme nemalý meziroční pokles, ale nemůžeme říct, že zájem o cestování na jarní prázdniny není. Často od klientů slýcháváme, že jsou ze situace v Česku už tak unaveni, že nutně potřebují odletět pryč za teplem a do klidu,“ dodala Řezníčková.

Jarní prázdniny podle ředitele cestovního portálu Skrz.cz Matěje Dvorského zatím ještě mnoho lidí nenaplánovalo. Současná situace srazila prodeje zahraničních pobytů na minimum a nakupují jen největší optimisté. Očekává však, že prodeje v případě rozvolnění prudce vzrostou na poslední chvíli a v první řadě to budou pobyty v Česku.

„Pokud to přijde, tak nejoblíbenější destinace, jako jsou Krkonoše nebo Šumava, budou vyprodané během pár dnů. Navíc i letos lze očekávat trend vysoké návštěvnosti Prahy,“ uvedl Dvorský.

Ubytovací zařízení v Česku mohou v současné době sloužit jen pro služební cesty. Lidé se musejí prokázat písemným potvrzením od zaměstnavatele nebo objednavatele pobytu. Uzavřené jsou skiareály.

Termíny jarních prázdnin