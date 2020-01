Jiří Zimola rezignoval na funkci krajského předsedy ČSSD | E15.cz

Datum a místo narození: 28. března 1971 v Třebíči. Vzdělání: vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s aprobací český jazyk - dějepis. Současné funkce: člen jihočeského krajského zastupitelstva (od roku 2004), člen zastupitelstva (od 2008) a místostarosta města Nová Bystřice; předseda jihočeské ČSSD; specialista pro vnější vztahy na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE; od 2017). Praxe: v letech 1995 až 1998 učil na základní škole v Nové Bystřici na Jindřichohradecku; v letech 1998 až 2008 byl starostou Nové Bystřice, do zastupitelstva byl zvolen jako nestraník na kandidátce ČSSD, do strany vstoupil v roce 2000; od roku 2008 byl jihočeským hejtmanem, odstoupil v dubnu 2017 v důsledku aféry kolem stavby svého rekreačního domu; po volbách na podzim 2013 získal poslanecký mandát, v březnu 2014 ale ze Sněmovny odešel; od roku 2010 byl členem stínové vlády ČSSD, nejprve měl na starosti místní rozvoj, později životní prostředí; v únoru 2018 byl zvolen prvním místopředsedou ČSSD, v listopadu téhož roku na funkci rezignoval. Ostatní: - Zimola na mimořádném sjezdu ČSSD v únoru 2018 v Hradci Králové postoupil do druhého kola ve volbě předsedy strany, kde ho porazil místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Ve volbě o prvního místopředsedu ČSSD Zimola získal hlasy 335 delegátů a porazil poslance a někdejšího brněnského primátora Romana Onderku. Zimola na sjezdu zaujal mimo jiné projevem, při kterém část přednesl v růžových brýlích, jak podle něj situaci hodnotilo dosavadní vedení strany. ČSSD podle Zimoly rezignovala na levicový program, zapomněla poslouchat voliče. - V listopadu 2018 na funkci prvního místopředsedy ČSSD rezignoval. Řekl, že považuje za nemožné, aby vedení ČSSD v současné podobě změnilo politiku strany. Uvedl také, že členem ČSSD zůstává, neutíká z boje, a pokud budou mít členové strany zájem, je připraven bojovat za lepší postavení strany. - Zimola byl zastáncem účasti ČSSD v koaliční vládě s hnutím ANO. Loni v květnu však řekl, že by strana měla vládu opustit. Řekl, že z účasti ve vládě profitují především "někteří sociálnědemokratičtí šíbři". Reagoval tím na události kolem odvolání ministra kultury a jmenování nového. - Po volbách do Sněmovny v říjnu 2013 Zimola patřil mezi účastníky tajné schůzky u prezidenta Miloše Zemana v Lánech (spolu s Michalem Haškem, Milanem Chovancem, Zdeňkem Škromachem a Jeronýmem Tejcem). Část vedení ČSSD se pokusila odstavit předsedu strany Bohuslava Sobotku od vyjednávání o vládě, předsednictvo k tomu dokonce přijalo usnesení. Sobotka výzvu k rezignaci označil za pokus o puč. Sobotku podpořily krajské organizace ČSSD a ústřední výkonný výbor strany usnesení předsednictva zrušil. - Zimola později svou účast označil za chybu. "Lánská schůzka byla záležitost, v níž jsem figuroval jako užitečný idiot. Říkám to se vší odpovědností, protože si to po čase člověk uvědomí. Ale člověk si musí umět přiznat chyby a neopakovat je," řekl deníku Blesk. - V jihočeském zastupitelstvu Zimola (a další radní za ČSSD) čelil na jaře 2017 kritice kvůli nadstandardním odměnám předsedy představenstva krajem vlastněné Jihočeské nemocnice Martina Bláhy. Zimola a jeho náměstek a stranický kolega Jaromír Slíva navíc postavili rekreační domy na Bláhově pozemku ve Slupečné na Lipně. - Spory kolem fungování jihočeských krajských nemocnic vedly v dubnu 2017 k rozpadu krajské koalice, 11. dubna Zimola oznámil rezignaci na funkci hejtmana (jedním z důvodů byla i kauza financování stavby domu). O 14 dní později řekl prezidentu Zemanovi, že odstupuje z čela hejtmanství pouze kvůli brutálnímu politickému tlaku, který by podle jeho signálů mohl být i koordinován z řad ČSSD. - Předsednictvo ČSSD vyškrtlo Zimolu 19. května 2017 z jihočeské kandidátky do sněmovních voleb (byl na posledním místě) kvůli problémům, které vedly k jeho rezignaci a údajně by zatěžovaly ČSSD v předvolební kampani. S tím ale nesouhlasila značná část jihočeských členů strany, krok vedení vyvolal velké napětí. - Policie v únoru 2018 oznámila, že případ financování stavby uzavřela a nikoho stíhat nebude. Zimola v té souvislosti ČTK řekl, že se tím potvrdila jeho nevina a také to, že celý případ měl politické pozadí. - V lednu 2018 byl Zimola v Táboře jedním ze zakladatelů stranické platformy Zachraňme ČSSD, kterou založili kritici vedení strany řízené Bohuslavem Sobotkou. Platforma se stala terčem vnitrostranické kritiky po senátních a komunálních volbách, jež byly pro ČSSD neúspěšné. Ústřední výkonný výbor strany však nakonec nehlasoval o důvěře v Zimolu, ač o to sám žádal. - Zimola loni v listopadu oznámil, že hodlá v krajských volbách v příštím roce kandidovat za hnutí Změna 2020. Jde podle něj o hnutí členů ČSSD i nestraníků. Podle něj by za Změnu 2020 mohli kandidovat i někteří další lidé z vedení jihočeské ČSSD. - Zimola v pondělí rezignoval na pozici krajského předsedy ČSSD. Na zasedání krajského předsednictva rezignovali i dva místopředsedové. Zimolovo hnutí Změna 2020 půjde do krajských voleb samostatně.