Kalousek si dal pivo v zavřené restauraci. „Nikoho jsem neohrozil,“ bránil se | E15.cz

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek strávil v úterý podle Českého rozhlasu-Radiožurnálu asi 40 minut v restauraci na pražských Vinohradech, ačkoliv ta měla být kvůli protiepidemickým opatřením pro veřejnost zavřená. Kalousek to vysvětluje tím, že si byl pouze vyzvednout jídlo a při tom vypil pivo. Na twitteru označil návštěvu podniku za chybu, omluvil se za ni a slíbil poslat 10 tisíc korun na dobročinné účely související s epidemií. Návštěva zavřené restaurace stála na konci října post ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO).

Podle Radiožurnálu Kalousek strávil v úterý odpoledne asi 40 minut za zavřenými dveřmi restaurace na pražských Vinohradech. V souladu s předpisy má mít podnik otevřené jen výdejní okénko.

Na dotaz, co v zavřené restauraci dělal, Kalousek uvedl, že si tam byl vyzvednout oběd a dal si pivo. „Byl jsem sám, nikoho jsem neohrozil. Přesto připouštím, že jsem do restaurace vůbec neměl vstupovat. Byla to chyba, za kterou se omlouvám a která se nebude opakovat,“ napsal na twitteru.

Konzumaci piva potvrdil i jednatel restaurace. „S panem Kalouskem se znám, nabídl jsem mu, že mu na mě naleju jedno pivko,“ potvrdil rozhlasu. Dodal, že to byla chyba, která by se neměla stávat.

Ještě před zveřejněním omluvy na sociálních sítích Kalousek Radiožurnálu řekl, že pivo nepil v restauraci. „Já, pokud někde něco konzumuji, tak v kapitule a trpělivě čekám, že za to budu oceněn Řádem bílého lva,“ sarkasticky poznamenal. Narážel tak na případ Prymuly, kterého v říjnu přistihl deník Blesk při návštěvě zavřené restaurace na pražském Vyšehradě. Prymula se hájil mimo jiné tím, že restaurací procházel do soukromých prostor vyšehradské kapituly.

Prymula byl letos 28. října oceněn nejvyšším státním vyznamenáním, Řádem bílého lva. Prezident Miloš Zeman mu ho udělil za zvládnutí první vlny koronavirové epidemie. Kauza setkání s dalšími lidmi v zavřené vyšehradské restauraci ho stála místo ministra. Ve funkci ho 29. října nahradil Jan Blatný.