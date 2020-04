Nepodmíněný příjem: Kolik peněz potřebují Češi? Asi 20 milionů | E15.cz

Téměř polovina Čechů by na klidné dožití potřebovala víc než deset milionů korun. Suma, kterou by si lidé v tuzemsku jako apanáž v nejvyšší míře ideálně představovali, je ovšem minimálně dvojnásobná. Kdyby nemohli nebo nechtěli pracovat a byli tedy ekonomicky neaktivní, respektive měli pouze pasivní příjem, který by jim požadovanou částku měl dodávat v měsíčních platbách, víc než dvě třetiny by to zvládly s částkou pod sto tisíc korun. Náročnější jsou mladí lidé, skromnější naopak ženy. I tato zjištění přinesl průzkum webu E15.cz a agentury Ipsos.