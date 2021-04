Komunisté už Babišovu vládu nepodrží | E15.cz

KSČM vypověděla dohodu o toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD. Novinářům ve sněmovně to dnes řekl předseda komunistů Vojtěch Filip. Oznámil to premiérovi Andreji Babišovi (ANO). KSČM v hnutí ANO podle Filipa ztratila důvěru. Toleranční dohodu uzavřely hnutí ANO a KSČM před třemi lety. Babiš si nemyslí, že konec tolerance od KSČM bude mít zásadní vliv na rozhodování vlády. Řekl to televizi CNN Prima News s tím, že podporu pro zákony bude hledat u všech stran.

Pokud by opoziční strany vyvolaly ve sněmovně hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, poslanecký klub KSČM by hlasoval pro, uvedl Filip. Komunisté to sami iniciovat nebudou.

„Pokud opozice vlastně požádá o vyslovení nedůvěry naší vládě, tak KSČM řekla, že to podpoří. Otázka je, jestli se opozice k tomuto kroku odhodlá, když nás stále kritizují, nebo ne. Ale jinak my budeme samozřejmě ve sněmovně hledat podporu našich zákonů u celého politického spektra,“ reagoval Babiš.

Jedním z požadavků KSČM v dohodě o toleranci bylo zřízení banky komerčního typu v rukou státu. Babiš podle médií komunistům předložil minulý týden od loňska připravovaný návrh na zřízení národní rozvojové banky. Mohla by vzniknout transformací Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) a byla by zaměřena především na úvěrování firem a samospráv.

V materiálu ale podle Filipa nebyla lhůta, jež by garantovala, že ANO může zajistit založení banky do konce volebního období. „A zejména po dnešku, kdy jsme navrhovali (ve sněmovně) hlasování o zákoníku práce jako o prvním bodu ve třetích čteních, které hnutí ANO nepodpořilo, tak jsme tu důvěru v partnera ztratili zcela,“ řekl předseda KSČM.

Novela zákoníku práce obsahuje též návrh na uzákonění pěti týdnů dovolené, což komunisté požadují. K předloze chtějí svolat mimořádnou schůzi.

„Případné hlasování o vyslovení nedůvěry, pokud bude z pravicových stran předloženo, bude pro nás také způsob, jak vyjádřit současný stav nedohody o pokračování smlouvy o toleranci. Klub KSČM by potom hlasoval pro vyslovení nedůvěry,“ dodal Filip.

Komunisté podle něj budou ve Sněmovně dál postupovat podle vlastního politického programu. „Budeme hlasovat podle toho, co je předloženo, nikoli podle toho, kdo to předložil. Znamená to, že návrhy, které budou v souladu s naším politickým programem, budeme podporovat, ať je předloží hnutí ANO, nebo jiná politická strana,“ doplnil.

Dohodovací řízení s hnutím ANO komunisté vyvolali poté, co kabinet přes jejich nesouhlas poslal armádě deset miliard korun, o které byl rozpočet obrany zkrácen na podzim. Nesouhlasí ani například s postupem vlády v případě stavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany a s některými kroky podnikanými proti šíření epidemie koronaviru.